Les avantages de ce robot-aspirateur

Il est petit : 28cm de diamètre et 6,9 cm de hauteur. Il peut donc se faufiler partout, ce qui ne l’empêche pas de pouvoir stocker beaucoup de poussière, puisqu’i a un contenant de 600ml (ce qui veut dire que vous devez vider la boîte à poussière toutes les semaines environ).

Il est puissant : avec son aspiration de 4000 Pa, il aspire la poussière, bien entendu, mais également les cheveux et les poils d’animaux. Le robots-aspirateur parfait pour celles et ceux qui ont des chiens ou des chats qui perdent leurs poils.

Il a une longue autonomie : son autonomie est de 200 minutes, ce qui lui permet de nettoyer jusqu’à 200m² en une seule charge !

L’application pour le faire fonctionner est intuitive et gratuite.

Il est compatible avec Alexa et Google Assistant : vous pouvez donc donner des ordres vocalement à votre robot !

©Amazon

Sa note sur Amazon

Sa note sur Amazon est de 3,9/5 : les utilisateurs aiment particulièrement le fait qu’il soit silencieux, que son utilisation soit simple et que ses dimensions réduites lui permettent de passer partout. En revanche, les quelques avis négatifs soulignent des pannes, après quelques mois d’utilisation. Cela dit, dans la plupart des cas, le fournisseur a renvoyé aux internautes mécontents un modèle de remplacement et, dans la grande majorité du reste des cas, Amazon les a remboursés.

Vous n'êtes pas à l'aise avec cette note ? Un autre aspirateur-robot de cette marque est en réduction également ! Il a une note moyenne de 4,2/5 et est à -46% également, soit 161,49€ (au lieu de 299,99€), ce qui est aussi un excellent rapport qualité/prix.

Les avantages d'un aspirateur-robot

Vous détestez faire le ménage, mais également quand la moindre poussière se dépose sur votre parquet ? Vous avez un chat ou un chien qui perd ses poils et vous passez un temps infini à passer l'aspirateur manuellement pour que votre sol soit propre ? L'aspirateur automatique permet d'aspirer partout (sols durs, moquettes, parquets, etc.) toutes les saletés, poussières et poils d'animaux, sans que vous ayez à vous en soucier.