Notre top des meilleurs jouets pour chien : découvrez comment choisir le meilleur jouet pour votre chien et notre sélection !

Le meilleur jouet pour chien : le Kong, notre préféré

Recommandé par les vétérinaires et les spécialistes canins, le jouet pour chien Kong est sûrement le plus classique, mais aussi l’un des meilleurs. Ce jouet à la forme originale offre des rebonds imprévisibles et peut être garni de friandises. Il permet de répondre à divers besoins de votre animal de compagnie et participe également à son développement physique et mental :

Il contribue à résoudre divers problèmes canins : de dentition, d’ennui et d’aboiement…

Il stimule mentalement le chien à tous les âges, du chiot au chien âgé.

Il satisfait les besoins de l’animal dans un moment d’amusement.

Il possède un côté éducatif et interactif.

Il peut distribuer de la nourriture au chien de façon ludique.

Bonus : il y a une version adaptée à chaque âge et caractère : il y a un Kong pour les chiots, un pour les chiens âgés, un “normal” et un pour les chiens plus destructeurs.

Le jouet le plus éducatif : le Twister

Le Twister est le jouet pour chien le plus éducatif. Recommandé pour les chiots et les chiens adultes, ce jeu fait appel à la mémoire de l’animal, car il doit tirer sur des tiroirs pour accéder aux friandises.

Le Twister :

apprend aux chiens à canaliser leur énergie pour freiner les comportements destructeurs ;

reste un jeu calme ;

est facile à nettoyer ;

ne contient pas de produits toxiques ;

est proposé à un prix abordable.

Le jeu pour chien le plus joli : la peluche pour chien

Parmi les jouets pour chien les plus beaux, les peluches arrivent en tête, notamment l’ours Kong. Celle-ci est spécialement conçue pour les chiens en quête d’amusement. Ses caractéristiques sont spécialement étudiées pour satisfaire votre animal :

Elle se compose d’un squelette en corde que les chiens peuvent mâcher.

Elle est à la fois douce et résistante.

Elle produit un son lorsque le chien joue avec.

Elle existe en différentes tailles, pour convenir aux chiots et aux chiens adultes de toutes les races.

Le meilleur jouet pour chiots

La peluche vache Aimé s’adresse aux chiots. Elle est conçue pour répondre à leurs besoins spécifiques et résister à leur force modérée :

Elle est douce, colorée et chaleureuse.

Elle émet des sons lorsque le chien la mâchouille.

Elle répond au besoin de mastication des jeunes chiens.

Elle se transporte très facilement.

Elle est peu onéreuse.

Le meilleur jouet pour chien interactif

Avec My Dog Talks, communiquez avec votre animal grâce à des boutons ! Avec ce jeu :

la communication entre le chien et le maître devient possible ;

le chien peut s’exprimer en appuyant sur un bouton ;

le dressage est simplifié.

Le meilleur jeu pour l’extérieur

Les chiens apprécient de passer du temps en extérieur, c’est un véritable besoin pour ces animaux. Ce lanceur de balles PetSafe est destiné aussi bien aux petits chiens qu’aux grands chiens.

Il permet au chien de jouer en toute autonomie ;

résiste à l’eau ;

est facilement transportable ;

comprend un capteur de mouvement assurant la sécurité du chien ;

se règle selon la taille du chien et de ses capacités physiques.

Comment choisir un jouet pour son chien ?

Le choix du jouet pour chien ne doit pas se faire au hasard. Tous les jouets ne conviennent pas à un chien selon son caractère, sa race, son âge, sa corpulence… Plusieurs critères sont à prendre en compte au moment du choix du jouet :

La solidité du jouet : un jouet en caoutchouc est à éviter pour un grand chien, car il est peu résistant à la mâchoire de l’animal, sauf s’il s’agit de caoutchouc dur ; à l’inverse, un jouet dur ne convient pas pour un chiot, car il risque de se blesser en le mâchant ; Le bruit du jouet : certains jouets font beaucoup de bruit, ce qui peut agacer le maître ou exciter l’animal, les jouets bruyants sont plutôt destinés aux chiots ; La taille du jouet : il ne faut pas opter pour un jouet trop gros ou au contraire trop petit, que le chien serait susceptible d’avaler ; Le côté éducatif : le jouet peut participer au dressage du chien en s’inscrivant dans une démarche d’éducation positive ; La composition du jouet : comme les chiens ont tendance à mordre et mâchouiller leurs objets, il est primordial de regarder la composition du jouet pour vérifier qu’il ne contient pas de matière toxique (solvants, peinture, etc.).

Le jeu qui correspond avant tout à votre animal de compagnie

Les jouets pour chien sont très divers. Il n’existe pas un seul type de jouet, mais de nombreuses catégories. Certains sont plutôt destinés aux chiots, d’autres aux chiens qui s’ennuient, aux chiens âgés… Toutefois, il reste très facile de trouver des jouets qui auront un impact positif sur le comportement de l’animal. Les jouets sont aussi des accessoires pour chien qui participent à leur dressage.