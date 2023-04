Les modèles varient en fonction de :

la connectivité de la tondeuse autonome : si elle est connectée, elle sera M + ; si non, son nom comportera seulement le M. Cette option permet de gérer votre Indego à distance, en utilisant l’application Smart Gardening pour optimiser les tontes ;

la superficie maximale de jardin que le robot tondeur peut gérer : ce maximum, en m², correspond au nombre à la fin du modèle.

Donc, par exemple, l’Indego Bosch M + 700 est connectée (M +) et elle peut tondre jusqu’à 700 m² de pelouse.

Les robots tondeuses de Bosch M + 700 et S + 500 sont des petits bijoux de technologie : alors que la technologie LogiCut vous offre une tonte méthodique et rapide grâce à une parfaite cartographie de votre jardin, la fonction BorderCut vous assure des bordures nettes, sans aucun brin disgracieux qui dépasse. En outre, votre robot tondeuse calcule tout seul le calendrier de tonte grâce à la fonction Auto Calendar. Enfin, grâce à la fonction MultiArea, l’Indego peut mémoriser jusqu’à trois zones de tonte. Mieux encore : la fonction de connectivité vous offre de gérer votre Indego à distance, grâce à l’application Bosch Smart Gardening qui permet également d’optimiser les tontes. La tondeuse autonome utilise le système de mulching, c’est-à-dire qu’elle répartit l’herbe fraîchement coupée sur la pelouse, ce qui permet de fertiliser les sols et d’avoir un gazon encore plus resplendissant !