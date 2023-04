Ces tajines en promo, est-ce vraiment une bonne affaire ?

©Amazon

Oui ! Nous avons comparé sur vous : Amazon vous offre le meilleur prix grâce à cette promotion. Sur le site officiel de Le Creuset, le modèle de 31cm est à 315€, alors que sur Amazon, il est soldé à 201,18€ ! Au niveau des autres e-commerces, le tajine est à 315€ également sur le site des Secrets du Chef et sur Bol.com. Il est plus abordable sur Coolblue (209€), mais reste quelques euros plus cher que sur Amazon. Bref, Amazon vous propose réellement le meilleur prix et vous permet de faire entre 8 et 113€ d’économie !

Les tajines en fonte émaillée Le Creuset

Certes, les produits Le Creuset, même s’ils présentent un excellent rapport qualité/prix sont à chaque fois un investissement. Mais les utilisateurs et utilisatrices sont rarement déçus et gardent des dizaines d’années chacun des tajines, casseroles, poêles ou accessoires qu’ils ont acheté de la marque… qui parfois traversent même les générations ! D’ailleurs, la note donnée par les cuisiniers et cuisinières qui se sont offerts le magnifique tajine proposé en promotion est de 4,7/5 !

Le tajine oriental rond en fonte émaillée permet une cuisson douce et homogène des plats. Il est compatible avec tous les feux, même l’induction. Côté pratique, il passe au lave-vaisselle et peut être mise en congélateur. Niveau qualité, il est garantie à vie. Le tajine de 31cm de diamètre a une capacité de 3,7 litres et permet donc de faire d’authentiques festins marocains pour toute la famille.

Il ne vous manque plus qu’une recette ? Rendez-vous sur Gourmandiz pour retrouver de délicieuses recettes de tajine, sucrées et salées !