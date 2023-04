Le meilleur partenaire des matins difficiles (ou de vos randos !) est à seulement 17€ sur Amazon actuellement !

En effet, le thermos de 0,5 litre, de la célèbre marque éponyme, est à seulement 17,01€ sur Amazon, grâce à cette réduction qui lui enlève presque la moitié de son prix !

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Oui, sans hésitation !

©Bol.com

Si la version grise n’est plus disponible sur Bol.com, la version bleue est annoncée à 46,15€. Sur S.A. Adventure, la version argentée n’est pas disponible en 0,5 litre, mais sa version en 350ml est à 34,95€. La version “Dark blue” en 0,5 litre, elle, est à 42,95€. Enfin, sur Fnac, le même modèle de thermos est à 32,51€ ! Bref, vous économisez entre 15 et 30€ en passant par Amazon ! Et surtout, vous obtenez un allié de choc pour à peine 17€ !

Le thermos Thermax de 0,5 litre

Son poids light et son format compact le rendent parfaitement transportable dans votre sac de travail ou de randonnée. Il garde vos liquides parfaitement chauds pendant 12h et vos boissons fraîches pendant 24h. En outre, le couvercle de votre thermos se transforme en tasse. Enfin, il est quasiment incassable… Et est d’ailleurs garanti 5 ans !