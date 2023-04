En outre, CoolBlue propose une offre combinée : en prenant la barre de son associée à la Smart TV, vous bénéficiez d’une réduction de 178€ sur le montant total !

Pourquoi l’offre CoolBlue est un bon plan ?

Pour acquérir cette petite merveille, le montant à dépenser sera de 499 € à la place de 577 € grâce à la réduction que vous propose CoolBlue. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ? Si la Fnac et Vandenborre ne proposent plus ce modèle, Amazon propose la Smart TV Philips The One 77€ plus cher que Coolblue. Il s’agit donc d’une vraie promotion !

La Smart TV Philips The One : atouts et caractéristiques

Si vous êtes à la recherche d’une TV avec une excellente qualité d’image afin de regarder vos films ou séries favorites, la Smart TV Philips vous fait bénéficier d’un excellent rapport qualité-prix ! Vous aurez droit à une expérience télévisuelle complètement immersive avec des graphismes à couper le souffle.

Caractéristiques de la Philips The One :

Taille de l’écran : 43 pouces

Technologie : Ambilight

Définition : 4K (UHD)

Smart TV

Fonction téléviseur : HDR

Connecté : Oui

Mode d’image : 16/9

Bonus : si vous commandez aujourd’hui sur CoolBlue, votre Smart TV Philips sera livrée chez vous demain ! Il n’y a quasiment pas de délai pour recevoir votre nouvelle Smart TV !