Enfin ! Plus que deux semaines avant la sortie du jeu Star Wars Jedi Survivor (PS5, Xbox et PC) : où le précommander au meilleur prix ?

Où précommander Star Wars Jedi Survivor au prix le plus intéressant ?

Précommander Star Wars Jedi Survivor sur PS5

Pour la version PlayStation 5 de Jedi Survivor nous vous conseillons de l’acheter sur l’e-commerce Amazon au prix de 62,50 €. En effet, vous gagnerez environ 5€ par rapport à ce que propose DreamLand et CoolBlue et plus de 10 € comparé à ce que la Fnac vous propose !

À lire aussi

Précommander Star Wars Jedi Survivor sur Xbox Series

Pour la version Xbox Series, le prix le plus intéressant est également sur Amazon pour un prix de 62,50 € ! Le seul concurrent qui proposait également la version XboX Series est CoolBlue, mais pour un montant supérieur d’au moins 6 €. Les sites comme DreamLand ou la Fnac ne proposent plus la version Xbox Series.

Précommander Star Wars Jedi Survivor sur PC

Pour précommander ou acheter la version PC de Jedi Survivor, il vous faudra passer par Amazon ! En effet, aucun des autres sites e-commerce ne propose une version PC de ce jeu. Vous obtiendrez alors le jeu pour un montant de 59,99€, ce qui vous fait faire une économie de 10€ en comparaison avec des sites d’achats de jeux vidéo en ligne comme “Steam” !

Le jeu Star Wars Jedi Survivor

Si vous êtes à la recherche d’un jeu vidéo passionnant offrant une expérience nouvelle, ne cherchez pas plus loin que Star Wars Jedi Survivor. Ce jeu est disponible sur plusieurs plates-formes, telles que PS5, Xbox et PC, et vous garantit des heures de divertissement avec son scénario bien développé qui vous plongera dans l’univers fascinant de Star Wars.

Grâce à la possibilité de personnaliser votre personnage et de choisir vos compétences, vous pouvez créer votre propre style de jeu, tout en explorant de nombreuses planètes différentes. Chacune d’entre elles vous exposera à ses propres défis et ennemis à vaincre. Débloquez de nouvelles compétences tout au long de votre aventure pour devenir un véritable maître Jedi.

Si vous êtes prêt à vivre une aventure inoubliable dans une galaxie très, très lointaine, ce jeu est fait pour vous !