Team “frileux”, mais aussi team “apéro dehors” ? Nous avons la solution pour combiner les deux… Et elle est en promo actuellement !

Le radiateur de plafond Tresko

Si vous avez une terrasse couverte, optez pour le radiateur de plafond Tresko.

Il est actuellement en promotion à -28 % sur Amazon, ce qui rend son prix complètement fou par rapport aux concurrents. En effet, il ne vous coûte que 67,99€ sur Amazon, alors qu’il est affiché à 124,59€ sur Bol et 94,99€ sur Manomano.

©Amazon

Ce radiateur de plafond est parfaitement sûr, ce qui vous est garanti par l’indice de protection IP34 : vous pouvez d’ailleurs l’installer à l’intérieur ou à l’extérieur. Deux niveaux de puissance sont possibles : 800W et 1200W. Vous pouvez passer de l’un à l’autre rapidement et sans devoir vous déplacer grâce à la télécommande. Autre point positif : il est très silencieux ! D’ailleurs, la note attribuée par les acheteurs et acheteuses ne trompe pas : le produit à une évaluation de 4,4/5 sur Amazon !

Pas de plafond ? Optez pour le poêle de terrasse !

©Amazon

Tout le monde n’a pas une terrasse couverte : voici un poêle de terrasse qui ne nécessite aucun plafond ! Vous pouvez en faire deux usages : chauffage d’appoint, évidemment, mais également barbecue. Le poêle est en fonte très robuste, avec trois pieds qui lui assurent une grande stabilité. Outre son côté très pratique, il apporte également une jolie touche design à votre extérieur. Il est livré avec des accessoires très utiles : une grille de cuisson, une brosse pour barbecue, une pince et un tisonnier. Sans oublier la housse de protection, pour pouvoir ranger votre braséro quand vous n’en aurez plus besoin ou simplement pour le protéger de la pluie et de la poussière quand vous ne l’utilisez pas.

Est-ce une bonne affaire ? Nous n’avons pu comparer qu’avec Bol.com, qui propose le même modèle à 89,95€, alors qu’Amazon vous l’offre à 75,99€. Donc, oui, c’est une vraie promotion qui vaut le coup d’œil !