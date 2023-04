Les 15 meilleures ventes flash Amazon de la semaine : de grosses réductions sont en cours !

À lire aussi

Les critères de sélection du Scan Conso

Comment sélectionnons-nous les produits que nous vous proposons ? Tout d’abord, nous ne proposons que des produits qui ont une note fournie par les acheteurs et acheteuses de plus de 4/5, afin d’être sûrs et sûres de la qualité de ce que nous vous proposons. Ensuite, nous sélectionnons les offres dont les réductions sont supérieures ou égales à -20 %. Enfin, nous trions les produits afin de ne proposer que ceux qui seront utiles au plus grand nombre d’entre nos lecteurs et lectrices.