Le clavier Bluetooth Logitech

Clavier logitech ©Amazon

Le clavier Bluetooth Logitech s’adapte parfaitement à votre iPad 10è génération. Il comporte les touches habituelles, mais également les raccourcis iPadOS. Outre le côté clavier, ce produit Logitech vous permet de protéger parfaitement votre tablette des coups et des rayures. Enfin, le support vous permet de transformer sans difficulté votre iPad en mini-télévision.

La promo Amazon

Est-ce une vraie promotion ? Oui ! Amazon propose ce produit à 95,78€ pour le clavier Azerty et 90,97€ pour le clavier Qwerty, alors qu’ils sont habituellement affichés, sur la même plateforme, à 115,09€ et 120,99€. Mais qu’en est-il au niveau concurrence ? Vanden Borre et Fnac proposent le même clavier (en version Azerty) à 119,99€, bien plus cher donc que l’offre d’Amazon.

En revanche, si Coolblue affiche un prix de 112€ (qui est donc 16,22€ plus cher qu’Amazon), l’e-commerce propose 3 mois d’abonnement gratuit à AppleTV, ce qui équivaut à une valeur d’environ 21€. Si vous êtes intéressés par cet essai à la plateforme Apple, alors, l’offre Coolblue sera la plus intéressante.

La différence entre Qwerty et Azerty

Qwerty et Azerty désignent les claviers en fonction des lettres alignées sur la première ligne du clavier. La plupart des ordinateurs vendus en Belgique francophone seront munis de clavier Azerty, car ce clavier est plus adapté à la langue française. En revanche, en Angleterre, les claviers seront en Qwerty, puisque cette disposition est plus adaptée à l’anglais. Dès lors, même si la promotion Amazon est beaucoup plus intéressante sur la version Qwerty du clavier Logitech et à moins que vous écriviez plus souvent en anglais qu’en français, nous vous recommandons d’opter pour la version Azerty du clavier Logitech.