Une couette antistress pour une nuit vraiment apaisante, en promo à -47 % : "Une excellente solution pour un meilleur sommeil” !

Le modèle que nous vous présentons ici est celui qui fait 7kg et 150*110 cm, mais il existe une dimension plus petite (135*200 cm) et 4 autres possibilités de poids (3kg, 5kg, 9kg et 11kg). Pourquoi plusieurs options de poids ? Parce qu'il est recommandé de prendre une couette qui pèse entre 10 et 15 % de votre propre poids corporel pour en ressentir au mieux les effets bénéfiques.

Pourquoi est-ce une couette anti-stress ?

Voici les raisons pour laquelle cette couette est apaisante :

La couverture est lestée, ce qui donne une impression d’enveloppement, stimule la libération d'ocytocine et de dopamine et diminue le stress

Grâce au rembourrage évacuant l’humidité, vous avez la bonne température tout au long de la nuit et vous évitez toute transpiration excessive, notamment due aux sueurs nocturnes.

Elle est hypoallergénique : fini de tousser ou renifler à cause des acariens !

Est-ce une bonne affaire ?

Oui, puisque Bol.com propose exactement la même couette à 139,95€... Soit vraiment bien plus que le prix Amazon.

Pourquoi choisir cette couverture anti-stress ?