Comment choisir sa poussette de jogging ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures poussettes pour courir !

Notre top 5 des poussettes de jogging

Une poussette de jogging est bien différente d’une poussette classique. Première particularité : elle ne comporte que trois roues, avec des pneus tout-terrain. Plus résistante, elle est pensée pour emmener son enfant durant une session de course à pied. Les bébés ont l’impression d’être bercés et ont même tendance à s’endormir. Les enfants un peu plus grands profitent de ces sorties sportives pour admirer le paysage. Tous les modèles ne sont pas identiques, voici notre top 5 des poussettes de running.

La poussette la plus légère : AVI de Cybex

La poussette AVI de Cybex séduit par sa légèreté et sa robustesse, en raison de son design aérodynamique et surtout de son châssis en aluminium.

©i-run.be

Elle assure une grande liberté de mouvement, ainsi qu’une sécurité optimale. La poussette Cybex protège les enfants des chocs, mais aussi des intempéries et du soleil. Se dirigeant d’une seule main grâce à la forme arrondie du guidon, cette poussette profite d’une excellente maniabilité.

La poussette haut de gamme : Mountain Buggy Terrain

©Fnac

Avec la Mountain Buggy Terrain, les chemins les plus escarpés ne sont plus un problème, car le modèle est spécialement conçu pour traverser les sols de montagne. La Mountain Buggy Terrain possède des suspensions de très grande qualité pour éviter aux enfants de ressentir les vibrations lors des promenades. Les roues arrière sont interchangeables et le pliage s’effectue d’une seule main. Petit plus : le modèle offre la possibilité de faire face à l’enfant en mode “landau”.

La poussette la plus polyvalente : Zeno de Cybex

La poussette Zeno de Cybex est la plus polyvalente des poussettes de footing.

©i-run.be

Elle offre la possibilité de pratiquer la course, le vélo et le ski de fond, ainsi que le running “mains libres” grâce au harnais. Sur cette poussette Zeno de Cybex, tout est pensé pour offrir sécurité et confort, aussi bien à l’enfant qu’au coureur lors des promenades.

Le meilleur rapport qualité/prix : la Zoom 360 de Joovy

©Amazon

La Zoom 360 de Joovy peut s’utiliser comme une poussette classique au quotidien, mais également pour vos séances de footing plus légères. En effet, elle n’est pas adaptée aux coureurs les plus expérimentés qui souhaitent faire des courses longues et rapides. Cependant, elle reste maniable, facile à plier et performante. La roue pivotante peut être verrouillée pour renforcer la stabilité durant la course à pied. Il est même possible d’utiliser un adaptateur de siège-auto pour les jeunes enfants, ce qui est un vrai avantage. Les accessoires : porte-gobelet, poche pour les clés, téléphone et gonfleur de pneus sont un plus.

La moins chère : la Citi Neo 2 de Hauck

©Amazon

Cette poussette trois-roues peut être utilisée dès la naissance de bébé et jusqu’à ses 25 kg. Malgré son prix très bas, la Citi Neo 2 de Hauck offre de nombreuses possibilités. Elle peut s’utiliser aussi bien en ville qu’à la campagne. Compacte une fois pliée, elle se glisse avec facilité dans le coffre d’une voiture. Cependant, elle ne sera pas compatible avec tous les types de terrain et ne pourra servir que pour une pratique occasionnelle et douce.

Comment choisir une poussette de jogging ?

Pour choisir une poussette de running, plusieurs critères sont à prendre en compte. Il faut penser à la résistance de la poussette, car elle sera utilisée lors d’activités sportives parfois intenses. Il faut aussi penser à la sécurité de bébé. Quels sont les critères essentiels pour trouver la meilleure poussette pour courir ?