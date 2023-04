Cet accessoire à 26€ seulement vous permettra de réaliser des vidéos dignes des meilleurs influenceurs et influenceuses !

Le « DigiPower like me vlogging kit » sur Amazon : est-ce réellement une bonne affaire ?

Kit vlog en promo ©Amazon

Le DigiPower vlogging kit est au prix de 26,26€ sur Amazon, soit une économie de 25€ par rapport au prix que vous propose La Fnac ou encore MediaMarkt ! Et sur CoolBlue ? L'e-commerce ne propose pas ce kit vlog en particulier, mais le kit vlog d’entrée de gamme est tout de même au prix de 78,00 €.

La réponse est donc un grand oui !

A quoi vous attendre avec ce kit vlog ultra-complet ?

Grâce à ce kit vidéo vlog, vous améliorez considérablement la qualité de vos vidéos ! En effet, grâce au micro intégré, la lumière LED mais aussi le trépied, vous tournez des vidéos avec des images bien plus stables ! Le son est également bien meilleur et la lumière vous permettra d’enregistrer des images avec des lumières plus jolie ! Le trépied permet une rotation de 120 degrés et est également pliant pour pouvoir tourner des vidéos en mouvement. De plus, l’endroit pour placer l'appareil qui enregistre est réglable : le kit est donc compatible avec tous les smartphones, mais également les appareils photos et les caméras.