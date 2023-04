À lire aussi

Hugo Boss

Hugo Boss est une marque de mode qui s’adresse principalement aux hommes. Elle a été fondée en 1924. La marque propose avant tout des vêtements classiques et élégants, mais s’intéresse également aux vêtements de sport, aux vêtements pour enfants, aux accessoires en cuir, aux chaussures et, enfin, aux bijoux et lunettes. Un parfum porte également le nom de la marque.

Le saviez-vous ? En 2012, un costume sur 6 vendus dans le monde était un costume Boss ! En effet, la marque s’est implantée dans plus d’une centaine de pays et compte, outre plus de 100 boutiques propres, un millier de magasins franchisés.