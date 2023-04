Cet électro tout-en-un qui vous permet de faire du pain, du yaourt, de la confiture, des gâteaux, du fromage, etc. est à seulement 130€ !

La bonne nouvelle, c’est que cette machine à pain deux-en-un est en promotion sur Amazon : elle coûte actuellement 132,56€ au lieu de 151,84€, soit presque 20€ d’économie.

Une bonne affaire, vraiment ?

Nous avons vérifié sur les autres e-commerces, les 132,56€ d’Amazon sont une bonne affaire… Sauf si l’on compare à Coolblue. En effet, Coolblue propose cet électro à 130€ seulement ! En revanche, les stocks sont limités, donc n’attendez pas pour commander ! Sur les autres concurrents, en revanche, les prix sont plus élevés : 191,12€ chez Fnac, 139,99€ chez Bol.com, 159,99€ chez Unigro, etc. et le modèle n’est pas en vente chez Krëfel et MediaMarkt.

La machine à pain Moulinex Pain et Délices

©Amazon

La machine Pain et Délice est multifonction, mais quels sont ses programmes ?

3 programmes sans gluten : pain salé sans gluten, pain sucré sans gluten et gâteau sans gluten

7 programmes de pain : pain, pain rapide, pain français, pain sucré, pain complet, pain complet rapide et pain de seigle

3 programmes laitiers : yaourt, yaourt à boire et fromage

7 programmes divers : pâte levée, pâte, gâteau, cuisson uniquement, porridge, céréale et confiture.

Bref, une machine à pain tout-en-un qui vous permet d’économiser beaucoup de place dans votre cuisine en ne multipliant pas les appareils électros !