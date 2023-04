D’autres énormes réductions sur des vêtements Jack&Jones sont également disponibles :

Une excellente affaire !

Pantalon Jack&Jones ©Amazon

Si le pantalon est vendu à 15€ sur Amazon et à 39,99€ chez Jack&Jones, qu’en est-il des autres revendeurs ? Sur Zalando, vous devrez débourser 37,95€ pour obtenir exactement le même modèle et 39,99€ sur La Redoute. L’offre Amazon est donc définitivement une bonne affaire à ne pas rater. En outre, les acheteurs et acheteuses ont donné la note de 4,3/5 au pantalon, sur Amazon, et le commentaire d'un acheteur belge explique : "Qualité au top pour un prix imbattable (15€ en promo). Léger, coupe slim, très doux au toucher, parfait pour l'été, pour la balade comme pour le travail et aucun défaut à l'arrivée. Foncez les yeux fermés".

Le chino en coton de Jack&Jones

Parfait pour l’été, ce pantalon chino est composé de 98 % de coton (pour la qualité) et 2 % d’élasthanne (pour le confort). Il s’agit d’un pantalon slim élégant, qui se porte tant sur des bottines que sur des baskets. Indémodable et classique, c’est un vêtement parfait à avoir dans sa garde-robe pour le ressortir à toutes les occasions.