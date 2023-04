Comment choisir son porte-bébé ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs porte-bébés !

Notre top 5 des porte-bébés

Le porte-bébé préformé ergonomique (ou ergobaby)

Tel un sac à dos, il est facile à utiliser et à ajuster. Le porte-bébé Infantino se compose d’une ceinture et de bretelles rembourrées, ainsi que d’un panneau préformé qui s’adapte à la morphologie de bébé. Il dispose d’un appuie-tête ajustable et d’une assise évolutive. Il vous permet de positionner le bébé face à vous ou face au monde (pour rappel, la position face au monde n’est pas recommandée, voire déconseillée avant un certain âge) ou encore dans votre dos. Le porte-bébé Infantino est idéal à partir de 3,6 kg.

Le porte-bébé meï-taï

Le porte-bébé meï-taï Love&Carry est une option polyvalente qui permet un portage physiologique sur le ventre, le dos ou les hanches. Simple à ajuster à la taille de l’enfant, il est conseillé à partir de 4,5 kg (environ 2 mois) et jusqu’à 15 kg. Le porte-bébé Love&Carry est 100 % coton et il dispose d’une capuche anti-UV et d’un coupe-vent. Il est aussi lavable en machine.

L’écharpe de portage

L’écharpe de portage de type Boba Baby Wrap est un choix classique pour les parents qui cherchent à maintenir une proximité maximale avec leur bébé. Ce porte-bébé physiologique se compose d’un grand morceau de tissu (5 mètres) qui se noue de différentes façons. L’écharpe Boba Baby Wrap permet de soutenir le bébé sur le ventre, le dos ou les hanches. Elle est livrée avec son manuel d’utilisation détaillé, afin d’apprendre à la nouer correctement - si vous voulez apprendre encore plus de noeuds différents, il existe des ateliers de portage. Bien qu’un peu technique à prendre en main au début, c’est l’idéal pour un moment en peau à peau, pour allaiter ou continuer son ménage tout en endormant votre bébé. Elle s’utilise de la naissance jusqu’à 15 kg. Lorsqu’elle est bien nouée, le poids de l’enfant est idéalement réparti.

L’écharpe sling

La petite écharpe sans nœud de Love Radius est un choix très pratique pour les parents qui ont besoin d’une solution rapide afin de porter leur bébé. Elle se compose d’un long morceau de tissu ajustable avec des anneaux. L’écharpe sling permet de porter le bébé devant, derrière ou sur les hanches. Elle est donc idéale pour les moments de portage courts et fréquents, comme à la maison.

Le porte-bébé de randonnée

Le porte-bébé Vaude Shuttle Base est conçu pour permettre aux parents de transporter leur bébé en toute sécurité pendant une randonnée. Il permet de répartir le poids de l’enfant et offre une structure solide pour un confort maximal lors de longues marches. Le porte-bébé de randonnée Vaude Shuttle Base dispose d’un compartiment et de plusieurs poches pour ranger les affaires de bébé (couches, changes…) mais aussi les vôtres (eau, pique-nique…). Il possède aussi un pare-soleil et une housse de pluie pour protéger votre enfant en fonction de la météo.

Comment choisir son type de porte-bébé ?

Afin de définir le meilleur porte-bébé pour vous et votre petit ou petite, vous devez prendre en compte quelques critères :

Le type de portage souhaité : il existe plusieurs types de portage tels que le portage ventral, dorsal ou encore sur la hanche. Le portage ventral est souvent recommandé pour les nouveau-nés, tandis que le portage dorsal est plus adapté aux enfants.

L’âge et le poids de l’enfant : certains porte-bébés conviennent mieux aux nourrissons ou aux bébés plus légers, tandis que d’autres sont mieux adaptés aux enfants plus grands ou plus lourds. Par exemple, les porte-bébés préformés sont plutôt conçus pour les bébés à partir de 4 mois, alors que les écharpes de portage peuvent être utilisées dès la naissance.

Le confort pour le porteur ou la porteuse et pour le bébé : le porte-bébé doit être confortable pour le bébé afin qu’il s’y sente bien, mais aussi pour qu’il grandisse convenablement. Il doit permettre de maintenir une position physiologique et naturelle. Pour votre propre confort, choisissez un modèle qui veille à bien répartir le poids de l’enfant et qui offre un bon support dorsal.

La facilité d’utilisation et d’ajustement : les porte-bébés préformés sont souvent plus faciles à utiliser, car ils sont déjà prêts à l’emploi. Les écharpes de portage, quant à elles, peuvent nécessiter un peu plus de pratique pour être ajustées correctement, mais elles offrent également plus de flexibilité en termes de positionnement du bébé.

Le coût et la qualité du produit : les porte-bébés varient en termes de coût et de qualité. Il est important de vérifier la sécurité et la fiabilité du produit en lisant les avis et en choisissant un produit auprès d’une marque réputée.

Lorsque vous choisissez un porte-bébé, assurez-vous donc de prendre en compte le type de portage souhaité, le poids du bébé, le confort et la facilité d’utilisation. Nous vous conseillons aussi certains accessoires de portage tels que les protège-bretelles.