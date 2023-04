Samsung, Xiaomi, Apple,… : voici nos 5 meilleurs smartphones à moins de 500 € à s’offrir au printemps 2023

La référence, mais imparfaite : le Samsung Galaxy A54 5G

Le Samsung Galaxy A54 est arrivé juste à temps pour le printemps. Et reste une référence. ©SAMSUNG











Disponible depuis le 15 mars 2023, c’est le porte-étendard de la gamme la plus importante de l’acteur le plus important du marché. Si on parle beaucoup des Galaxy S et Z, c’est en effet la gamme A qui draine, de loin, le plus de ventes. Au sein de celle-ci, la cuvée 2023 propose un excellent Galaxy A54. Excellent, mais pas dénué de défauts.

On apprécie largement son design très qualitatif qui louche fort vers le S23 (dos en verre, finition impeccable, écran Super Amoled 120 Hz), ses couleurs peps (mention spéciale au vert citron ou au violet, pour ceux qui souhaitent s’affranchir du noir conventionnel) et le rendu photo que son triple capteur dorsal, parfaitement intégré à la coque, propose en bonnes circonstances de luminosité. Même si, à ce niveau de gamme, on ne parle pas du plus puissant des processeurs (c’est une puce maison, Exynos, qui anime le A54 et non la dernière production chez Qualcomm), le rendu est extrêmement fluide pour les tâches quotidiennes, des sessions de vidéo ou même de gaming (mais pas trop exigeant).

En revanche, côté autonomie, malgré la présence d’un gros accu de 5.000 mAh, on n’est clairement pas face ici à la meilleure proposition du marché. Le A54 voit sa batterie se vider relativement vite, et n’est malheureusement compatible qu’avec une recharge sans-fil à 25 W (là où la concurrence, notamment chinoise, a fait du 65W un standard et va parfois jusqu’à 120W, ce qui permet de recharger le terminal en quelques minutes). On est donc face à un appareil qui ne passe pas une journée sans exiger d’être rechargé, et réclamée toujours plus d’une heure pour remonter à 100 % d’autonomie… Toujours côté batterie, on déplore l’absence de chargeur dans la boîte (seul un câble USB-C vers USB-C est inclus).

On reste toutefois avec un smartphone d’excellente tenue, bien conçu, à l’écran et à la surcouche logicielle très agréable au quotidien. Mai pas face à une proposition irrésistible non plus…

Xiaomi Redmi Note 12 Pro + 5G : l’empereur du milieu de gamme ?

Les Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro + de Xiaomi sont là. Mais lequel des deux vaut le plus le coup ? ©XIAOMI











Dalle Oled de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz, capteur photo 200 Mégapixels (du jamais vu dans cette catégorie de prix), 5G, 256 Go de stockage, charge hyperrapide sans fil (120W) avec chargeur foruni, design dans l’air du temps : il a tout, ce tout chaud Note 12 Pro + de Redmi, sous marque de Xiaomi encore plus accessible ? Sur papier, oui. Notamment un écran d’excellente tenue et une charge rapide vraiment efficiente. Mais le bémol, c’est que le surcoût qu’il réclame par rapport à la version Pro (et non Pro +), il s’explique essentiellement par son capteur à 200 Mégapixels. Qui est surtout là pour l’argument marketing, le rendu des clichés de ce type n’étant pas particulièrement plus désirable que les autres. D’autant plus que vous n’allez pas prendre tous vos clichés en 200 Mp (ils pèseraient bien trop lourd). Si vous pouvez vous en affranchir (et voir descendre la vitesse de la charge rapide à 67W, ce qui est déjà très bien), la version Pro à 399 € sera parfaite pour vous. Mais dans les deux cas, voici peut-être l’empereur de cette catégorie que Xiaomi aime tant dominer, celle du milieu de gamme.

OnePlus Nord CE 3 Lite : la définition du bon petit smartphone !

La définition même du bon petit smartphone. Voire de la bonne surprise ! ©ONEPLUS











Bon, on est ici face à un smartphone que vous payerez 320 €. Donc assez loin de certains, à 450 ou 500 €, évoqués ici. Ayons le bien en tête. Pour autant, il serait erroné de négliger ce smartphone particulièrement malin, et qui intègre des fonctionnalités que certains de ses homologues qui coûtent plus de 100 € de plus que lui boudent par prétention.

Côté bons points : on apprécie le design audacieux mais réussi du terminal (un plastique qui prend assez intelligemment l’aspect du verre), la charge rapide sans fil à 67 W, et le capteur photo à 108 Mégapixels. L’accu de 5.000 mAh permet également de voir venir. En revanche, à ce prix, il faudra se contenter d’un écran LCD et non OLED (6,7 pouces) IPS Full HD +, qui a au tout de même le mérite d’avoir un taux de rafraîchissement à 120 Hz. L’humble processeur, un Qualcomm Snapdragon 695 (épaulé par 8 Go de RAM tout de même) n’en fait pas une bête de course, mais assure l’essentiel avec brio néanmoins, à moins de ne pas être trop exigeant.

Bref : à moins de 330 euros, on trouvera difficilement mieux que cet audacieux OnePlus, le premier commercialisé à si petit prix par la marque chinoise (qui détient également Oppo). Bref : la définition de la bonne surprise et du “bon petit smartphone” !

Nothing Phone (1) : un mobile à part, bien qu’un peu surcoté

Le Nothing Phone (1) et sa signature lumineuse dorsale très différenciante. ©NOTHING











On rembobine pour les distraits : Nothing, c’est une marque fondée par Carl Pei, créateur de OnePlus. Et le Nothing Phone (1), annoncé courant de l’été dernier, a probablement été l’une des sensations de 2022 sur ce marché très peuplé du milieu de gamme. Pas pour sa fiche technique : si le Nothing est bien doté pour un mobile de moins de 500 euros, il ne fait rien foncièrement mieux (ou plus vite) que ses concurrents. PAr contre, son vrai argument différenciant, c’est son aspect : avec son dos qui joue en même temps la simplicité (voire la nudité) et la modernité (avec son système de LED, intitulé Glyph Interface) ; Nothing s’offre ce qui est très rare sur le marché du smartphone où les références s’enquillent : une vraie tronche, reconnaissable d’entrée. Le tout avec une qualité de finition très appréciable, et un beau (grand) écran, qui va toutefois manquer un poil de luminosité. Le capteur photo n’est pas non plus le meilleur du marché, par contre, vous avez une jolie charge sans-fil intégrée, alors que le Nothing (1) est compatible avec la recharge sans fil.

Un mobile pour ceux qui en veulent un pas comme les autres. Mais attention : le Nothing (2) est attendu dans quelques semaines. Peut-être sera-t-il avisé de patienter, soit pour voir ce que le nouveau modèle embarque, soit pour miser sur une baisse de prix du (1)…

Du Apple neuf à moins de 500 euros : oui, mais au prix de certaines concessions, avec l’iPhone SE 2022

L'iPhone SE2022 : un design daté, mais une vraie expérience iPhonienne. ©APPLE











Un iPhone, neuf, à moins de 500 € comptant ? Pas évident. Mais pas impossible : s’il est officiellement tarifé à 519 €, l’iPhone SE 2022 se déniche bien, sur plusieurs sites e-commerce, à moins du demi-millier d’euros. La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas un iPhone de pacotille : il embarque bel et bien une expérience matérielle et logicielle similaire à un iPhone 13, mais sous le châssis d’un iPhone 8. Qui plus est, c’est clairement l’un des meilleurs dans la catégorie (non-négligeable) de ceux qui n’aiment pas manier un appareil trop grand. Avec ses 4,7 pouces d’écran, il séduira les amateurs d’appareils compacts.

En revanche, il y aura des concessions à faire : son design est clairement daté, sa capacité de stockage limitée à 64 Go et côté qualité des clichés pris, il ne peut rivaliser avec des propositions Android actuelles, même moins chères. Ce n’est évidemment pas le meilleur iPhone du moment. Mais pour qui tient absolument à l’expérience iOS (en neuf) tout en ne voulant pas faire exploser son budget, c’est une proposition qui reste à envisager.