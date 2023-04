De nombreux coloris sont disponibles : noir et blanc, rose et blanc, entièrement noir, bleu et blanc, etc. et les tailles vont du 37 au 48. Malheureusement, cette offre incroyable a déjà vidé les stocks d’Amazon qui est en rupture de stock pour certaines combinaisons de pointure et couleur. Attention, ces claquettes taillent petit : si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande.

Est-ce une bonne affaire ? Oui, définitivement !

Là où Amazon vous propose les claquettes Adilettes à seulement 14,99€, le site officiel Adidas en demande 23€, La Redoute 40€, Zalando 22,95€ et Décathlon, 20€. Vous économisez donc entre 5€ et 25€ grâce à ce bon plan ! En outre, les avis sont excellents (4,1/5). Les acheteurs et acheteuses mettent en avant le confort et le joli rendu visuel de ces sandales de plage.

Les Adilette d’Adidas

Les tongs Adilette affichent un design simple et confortable avec 3 bandes adidas pour une touche signature. L’amorti doux, grâce à une assise plantaire Cloudfoam, permet de reposer vos pieds fatigués. La matière, légère, sèche très rapidement, ce qui en fait des sandales parfaites pour les sorties mouillées (piscine, mer, douche, etc.) !