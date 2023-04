Le porte-cartes en cuir avec Magsafe pour iPhone

©Amazon

Pratique et élégant, ce porte-cartes en cuir européen au tannage et à la finition unique vous permet d’avoir toujours vos cartes à portée de main. En outre, vous ne pourrez jamais l’égarer, puisqu’il prend en charge la fonction “localiser” et vous envoie une notification avec l’endroit où il se trouve. Grâce à ces puissants aimants, le porte-cartes se fixe fermement et façon totalement sûre sur le dos de votre iPhone, même équipé d’une coque (12, 13 et 14 ; Mini, Pro, Pro max et Plus).

Est-ce une bonne affaire ? Assurément !

Non seulement le porte-cartes en cuir est annoncé à 69€ sur le site Apple, mais il est également bien plus cher sur les autres e-commerces : 72,74€ sur Fnac, 65€ sur Coolblue (où le modèle est, par ailleurs, épuisé), 69,95€ sur Zalando ou encore, 64,95€ sur Krëfel ! Vous économisez donc entre 14 et 18€ en passant par la célèbre plateforme !