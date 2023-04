Ce joli nichoir, composé de trois maisons et d'une petite barrière dans laquelle glisser quelques fleurs, est fait en bois brûlé et possède une sangle à suspendre en ficelle, ce qui lui donne un charme supplémentaire.

Bonus ? Il est en promotion à -27% sur Amazon, ce qui fait baisser son prix à 34,23€, alors que le même nichoir est à 48,95€ sur Bol.com et sur le site officiel de la marque qui le vend. Donc, plus de 14€ de réduction !

Où et comment placer un nichoir ?

Il faut poser le nichoir dans un endroit calme, légèrement penché en avant afin que la pluie ne puisse pas rentrer. Quelques heures d'exposition à la lumière sont indispensables, mais un nichoir exposé en plein soleil pendant toute la journée fera fuir ses occupants ! Généralement, il est recommandé d'accrocher votre maison à oiseaux à au moins 1,5 mètres du sol et dans un espace dégagé (par exemple, loin d'une branche par laquelle un éventuel prédateur pourrait accéder au nid). Au niveau timing, le nichoir doit être posé le plus vite possible après l'hiver, voire même pendant : cela permet aux oiseaux de s'y protéger du froid hivernal, mais surtout de s'y habituer. On recommande d'installer un nichoir par 150m² de terrain.