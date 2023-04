Une brosse à dents électrique Oral-B dernier cri à moins de 40€ ? Bénéficiez de ce prix ultra-concurrentiel sans plus tarder !

Bref, en passant par Amazon, vous économisez entre 20 et 40€ !

La brosse à dents électrique Oral-B Pro 3 3500

Cette brosse à dents dernier cri d’Oral-B fait bénéficier vos dents de la technologie 3D, soit de mouvements oscillo-rotatifs-pulsatoires. Avec ses 45000 pulsations/minute et c’est 9900 oscillations/minutes, cette technologie ultra-efficace permet d’enlever jusqu’à 100 % de la plaque dentaire en plus et de rendre vos gencives plus saines que si vous utilisiez une brosse à dents manuelles. Il y a 3 modes de brossages possibles (standard, gencive et douceur), afin que vous ayez exactement l’intensité de brossage qu’il faut à votre dentition. L’indicateur lumineux et le ralentissement de la brosse liés au capteur de pression vous empêchent d’appuyer trop fort et d’abîmer ainsi vos dents et vos gencives. Une brosse à dents qui offre un rapport qualité/prix incomparable, en somme !

Que comporte le pack ?

Le pack de la brosse à dents comporte :

Le manche Pro 3500

Deux brossettes de rechange

La station de charge

Un étui de voyage