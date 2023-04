À lire aussi

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Afin de déterminer si cette offre est vraiment intéressante, nous avons comparé le prix proposé par Amazon et celui d’autres sites e-commerces. En effet, que ce soit Coolblue, Dreamland, la Fnac ou encore Media Markt, les e-commerces concurrents proposent tous les AirPods 2ème génération au prix de 159€ . Grâce à Amazon, vous économiserez 23 € sur l’achat de ces superbes écouteurs Apple ! Il s'agit donc réellement d'une offre intéressante.

Les AirPods 2ème génération

Les écouteurs AirPods Apple deuxième génération sont de couleur blanche et possèdent un micro intégré. Ils sont équipés d’une technologie sans fil de manière à ce que vous puissiez les connecter rapidement à votre smartphone ou votre ordinateur (via Bluetooth). En outre, ils ont un design élégant, la marque de fabrique d’Apple, et vous offrent un confort optimal. La configuration est très simple et intuitive avec vos autres appareils Apple notamment grâce à une activation et connexion automatique. L’autonomie en batterie est de 24 heures avec le boîtier de charge, qui est évidemment compris dans le prix ! Il vous sera également fourni un câble de recharge de type Lightning vers USB-A. Les AirPods se rechargent très rapidement grâce à la technologie “Fast charging”.