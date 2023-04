Tout le monde s’arrache ce coffret Maybelline exclusif de 6 Superstay Matte Ink : il est en rupture de stock partout, sauf sur cet e-commerce !

À lire aussi

Le coffret exclusif Maybelline Superstay Matte Ink

Ce coffret contient 6 encres à lèvres aux teintes intenses : Pioneer (20), Lover (15), Artist (120), Dancer (118), Seductress (65) et Voyager (50).

©Amazon

Les encres à lèvre Superstay Matte Ink de Maybelline garantissent jusqu’à 16h de tenue : le tout sans transfert, sans ternir et sans s’effriter… Et surtout, en restant très confortable, comme une seconde peau ! La couleur est riche et intense sur le long terme et l’applicateur flèche permet une application ultra-précise.

Conseils d’application

Appliquez un baume hydratant avant de mettre votre encre à lèvre, le rendu n’en sera que plus sublime. Pour vous démaquiller, nous vous conseillons d’employer un démaquillant pour maquillage waterproof.