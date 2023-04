À lire aussi

Le Dyson V15 Detect +

Le côté le plus fun de ce Dyson, ce qui fait peut-être vraiment la différence avec les autres modèles et marques, c’est son écran qui vous motive ! En effet, l’écran LCD et le capteur Piezzo de votre aspirateur vous permettent de savoir ce que vous avez aspiré : le volume de particule de moins de 10 µm (allergènes et pollen), de moins de 60µm (poussière et squame), de moins de 180µm (acariens et sable fin) et de moins de 500µm (particules plus grosses comme un grain de sucre ou une puce). Quand vous nettoyez, vous comprenez vite pourquoi et à quel point ce n’était pas du temps perdu !

D’ailleurs, le temps d’utilisation est également indiqué. Avec son moteur Dyson Hyperdymium, le Dyson V15 Detect + génère une aspiration puissante de 240 AW, pendant 60 minutes sans être rechargé. La batterie est à clipser : vous pouvez donc vous en procurer une supplémentaire pour augmenter ce temps d’autonomie et faire charger la première pendant que vous utilisez la deuxième. L’aspirateur Dyson sans fil est particulièrement efficace : il élimine puissamment la poussière, les poils et les cheveux sur tous les types de sols (moquette, tapis à poils longs, parquet, carrelage, etc.).

En outre, la brosse Illuminated éclaire la saleté et la poussière que vous n’arriveriez pas à voir sans une lumière rasante, pour que vous ne manquiez rien !