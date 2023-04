Plus que deux semaines avant la sortie de ce jeu Nintendo Switch tant attendu : l’avez-vous précommandé ? On vous dit où il est le moins cher !

À lire aussi

Où précommander Zelda Tears of Kingdom sur Nintendo Switch au prix le plus intéressant ?

Après plusieurs recherches et plusieurs comparaisons entre différents sites e-commerce, l’offre la plus intéressante est celle que la Fnac nous propose !

Sur le site de la Fnac, vous ne devrez débourser que 59,49 € pour vous procurer ce superbe jeu. En comparaison avec DreamLand et Media Markt qui demandent 64,95 €, vous ferez donc une économie d’environ 5,50 € ! Coolblue est, lui aussi, plus cher de 4 € par rapport à la Fnac ! Et sur Amazon ? Le site ne le propose toujours pas en précommande. Bonus ? Si vous êtes adhérent ou adhérente Fnac, vous avez 3 € de réduction supplémentaires !

Quelle est date de sortie de Zelda Tears of Kingdom ?

Après votre achat réalisé, il vous faudra attendre le 12 mai pour pouvoir jouer au jeu ! C’est en effet la date officielle de sortie de ce nouveau classique des jeux Nintendo Switch. Encore un peu de patience et vous pourrez commencer cette incroyable aventure !

Le jeu Zelda Tears of Kingdom

Plongez dans l’univers fantastique de Zelda avec Tears of the Kingdom, le jeu d’aventure et de rôle ultime pour tous les fans de la série !

Dans Zelda, Tears of Kingdom, vous incarnerez Link, le héros légendaire, et vous partirez à la recherche de la princesse Zelda, kidnappée par le maléfique dragon du nom de Ganon. Explorez le royaume d’Hyrule, résolvez des énigmes, affrontez des ennemis redoutables et découvrez des donjons mystérieux. Avec des combats en temps réel et des objets à collecter pour améliorer les capacités de Link, vous vivrez une expérience de jeu inoubliable. Le jeu est également un Open World dans lequel vous pourrez vous balader afin de découvrir les plus grands secrets de ce monde !

Laissez-vous emporter dans une expérience ultra-passionnante mais également totalement immersive !