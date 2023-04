À lire aussi

Le t-shirt de la saison

Le t-shirt est facile à associer, le fait qu’il soit un peu long permet de le mettre avec un legging, un short ou un pantalon. Comme il est assez simple, sans être basique, il convient à toutes les occasions : à la maison, au travail ou en soirée. De plus, il est composé de matériaux de qualité, particulièrement approprié au printemps et à l’été (60 % polyester, 5 % spandex et 35 % rayon) : doux, léger, respirant… Il a tout pour plaire !

À lire aussi

La marque PLOKNRD

La marque de vêtements PLOKNRD a vu le jour en 2019. Le but de l’entreprise était simple : fournir des produits simples et de qualité aux consommatrices. Depuis, la marque prend en compte les retours des acheteuses pour améliorer ces vêtements au quotidien.