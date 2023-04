Comme vous avez besoin d’un excellent rapport qualité-prix pour la robe de votre grand jour, nous n’avons sélectionné que des robes qui avaient au moins 4/5 comme note moyenne donnée par les acheteurs et acheteuses du vêtement. De cette manière, vous êtes assurée de la qualité de la pièce choisie.

©Amazon

La robe vintage rétro type Audrey Hepburn

À seulement 32,99€, cette robe de la marque Grace Karin a un très joli style qui rappelle les années 50-60 ! En plus, elle est disponible en plusieurs coloris : parfait si vous ne souhaitez pas vous marier en blanc ou si vous souhaitez que toutes vos demoiselles d’honneur aient la même robe.

©Amazon

La robe trapèze traditionnelle

Cette robe très traditionnelle est à 46,42€. À nouveau, elle est disponible en plusieurs couleurs (turquoise, rouge, rose, jaune, mauve, bleu…) – avec tous les avantages que ça implique. De petites manches, de la dentelle et un col rond : tout ce qu’il vous faut y est !

©Amazon

La robe cocktail classique

Cette robe plus classique à 32,99€ est une robe parfaite pour avoir une jolie tenue de mariée, sans être trop travaillée. La robe est un peu élastique, ce qui offre un certain confort. Comme les deux premiers modèles, de nombreuses couleurs sont disponibles.

©Amazon

La robe asymétrique

Nous sommes ici sur une robe à 45,28€, toujours disponible en plusieurs coloris. Avec son derrière plus long, son devant court (au-dessus du genou) et ses épaules dénudées, cette robe de mariée est particulièrement originale et travaillée.

©Amazon

La robe estivale

Cette robe ne coûte que 35,59€, mais à tout d’une robe plus chère ! On aime particulièrement ses manches en dentelle et son nœud dans le dos. En revanche, contrairement aux autres modèles que nous vous proposons, il n’y a que trois coloris disponibles (blanc, bleu et noir).

Notre top vous a-t-il plu ou inspiré ? Génial ! Maintenant, l’heure du choix a sonné : bon achat et… félicitations d’avance !