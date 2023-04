Le Samsung S23 sur Amazon : un vrai bon plan !

Nous avons comparé ce prix avec d’autres offres, mais c’est véritablement le plus intéressant. En effet, le site officiel de Samsung propose le même smartphone à 1579 €, tout comme les autres revendeurs : MediaMarkt, Coolblue, Fnac et Vanden Borre.

Le Samsung S23 Ultra

L’appareil photo de ce smartphone haut de gamme est de qualité professionnelle (200 MPX). Son capteur de pixels intelligent s’adapte à toutes les luminosités – même les plus faibles, grâce à la fonction Nightography. Vous préférez le gaming que les photos ? Pas de problème ! Le dernier venu de Samsung est l’outil parfait pour des séances de jeux épiques, grâce à la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 : vous obtenez une fluidité parfaite, tout en économisant la batterie.

Bref, fort et puissant à l’intérieur comme à l’extérieur, le Samsung Galaxy S23 Ultra est un atout précieux pour votre vie professionnelle et personnelle. Il offre des performances de pointe en termes de vitesse, de taux de rafraîchissement, de netteté, de luminosité et de consommation d’énergie. Le tout en étant écologique, puisqu’il est fait à partir de matériaux recyclés et/ou respectueux de l’environnement.