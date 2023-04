Vous allez accueillir un chien dans votre foyer ? Nous vous proposons 5 accessoires indispensables pour l’accueillir au mieux !

La laisse

Pour seulement 9,92 €, la laisse Taglory d’une très bonne qualité ! En effet, les avis des anciens acheteurs sont sans appel : la laisse a une note de 4,6 étoiles sur plus de 5,855 votants. Elle mesure 1,5 mètre de long et a également une fonction réfléchissante qui vous permet d’être vus de loin lorsque vous promenez votre chien le soir ou la nuit. Elle est très confortable lors de sa prise en main car elle est équipée d’une poignée rembourrée en mousse. Au niveau de la composition, la laisse est faite à base de corde d’escalade et est renforcée par un design tissé durable. Cerise sur le gâteau ? Vous pouvez choisir entre 12 couleurs : noir, bleu, vert, orange etc.

Un accessoire un peu moins essentiel que la laisse, mais très utile : la longe. La longe Looxmeer, au prix de 13,99 €, est actuellement l’une des meilleures ventes d’Amazon avec pas moins de 4,5 étoiles sur 13,125 votes. Cet accessoire très utile pour apprendre le rappel à votre compagnon est disponible en plusieurs longueurs et en quatre couleurs différentes.

Le collier

Le collier DDOX est disponible sur Amazon à partir de 8,99€ (le prix dépend de la taille et de la couleur choisie). C’est un collier de très bonne qualité qui a obtenu une moyenne de 4,5 étoiles sur 1136 évaluations. Il est possible de choisir entre 8 couleurs et le collier convient aux chiens de petite, moyenne et grande tailles. Il est réglable via une boucle et est très résistant, que ce soit au quotidien ou lors du lavage. Grâce à l’anneau en D qu’il y a sur le collier DDOX, il est très simple d’y accrocher une laisse.

Les jouets pour chien

Dans le cas des jouets, il en existe tellement que nous avons dû faire une sélection stricte des plus intéressants. Lorsque vous accueillez un chien, il faut prévoir des jouets d’occupation pour occuper votre chien durant vos absences, mais aussi des jeux avec lesquelles vous allez pouvoir créer une complicité avec votre animal !

Le jeu de réflexion pour chien Trixie au prix de 9,95 € est n°1 des ventes ! Vous pourrez placer des petites friandises dans les différentes trappes du jouet ce qui développera la réflexion de votre chien, le tiendra occupé mais surtout le dépensera d’une certaine manière.

Il y a également le jouet (bâton) à mâcher. Vous pourrez notamment lui apprendre que c’est là-dessus qu’il doit mâcher et non sur votre paire de chaussure favorite, par exemple. Il est disponible au prix de 9,90 €.

Pour un jouet plus classique, vous pouvez évidemment partir sur des petites balles, des cordes, des peluches. Ici nous vous proposons une petite balle “saveur bœuf” pour jouer avec votre nouvel ami. Elle est au prix de 4,69 € et n’ayez crainte pour la qualité elle a une note de 4,5 étoiles sur 2318 évaluations !

Le panier

Pour le panier de votre compagnon, nous vous proposons le panier de la marque Feandra qui coûte à partir de 33,99 €. C’est un panier qui est disponible en plusieurs dimensions (M, L ou XL) selon la taille de votre chien. C’est un panier qui est doux et confortable avec sa surface en tissu. La partie centrale est rembourrée de coton moelleux ce qui promet à votre toutou des siestes de qualité ! Grâce aux bords rehaussés du panier, la tête de votre compagnon sera bien soutenue lorsqu’il dort et cela lui donnera un sentiment de sécurité.

Vous pouvez enlever grâce aux fermetures éclair le rembourrage et ainsi laver la housse pour enlever les taches et les odeurs. Il est également équipé d’un fond antidérapant pour éviter que le panier ne glisse dans tous les sens. Petit plus de cet article, il a une note de 4,5 étoiles pour un total de 6751 évaluations ! Vous pouvez donc l’acheter les yeux fermés.

Les gamelles

Encore une fois, le prix de la gamelle anti-glouton Decyam va dépendre de la taille de votre toutou et donc de la taille de la gamelle que vous allez choisir (entre 11,99 € et 19,99 €). Mais pourquoi une gamelle anti-glouton ? Tout simplement pour éviter à votre chien de s’étouffer en mangeant trop vite. La gamelle anti-glouton favorise une alimentation plus saine. En effet, manger plus lentement réduit les risques de d’obésité, de ballonnements ou encore de régurgitations… Exactement comme chez les humains !

Pour la gamelle à eau, nous vous conseillons une gamelle basique pour commencer. La gamelle de la marque Aimé au prix de 4,54 € fera largement l’affaire. Elle est en inox résistant et très facile d’entretien.