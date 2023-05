Le bon plan pour mettre de la couleur dans vos journées… Et dans vos chaussures : découvrez les Happy Socks, en promotion actuellement !

©Happy Socks

Mais pourquoi parler de Happy Socks dans la rubrique bons plans ?

Parce que Happy Socks propose en permanence sur son site des promotions. Dans la section dédiée du site, vous trouvez de magnifiques modèles jusqu’à -40 % ! Par exemple, la double paires de chaussettes à l’inspiration Oktober Fest est à seulement 15€ et le pack “Big Dot” qui comporte 4 paires de chaussettes super colorées est à 27€ seulement (au lieu de 45€ habituellement).

©Happy Socks

Les sliders à gros pois, elles, sont à 32€ au lieu de 40€ et le maillot pastèque à 34,96€ au lieu de 49,95€. Bien sûr, il y en a pour toutes les tailles (même pour les enfants !), tous les styles et tous les goûts !

Une super idée pour les cadeaux d’anniversaire ou… un cadeau pour la fête des mères !

©Happy Socks

La fête des mères approche et un coffret Happy Socks est une chouette manière de lier utile et agréable. Avec des chaussettes, vous êtes sûr ou sûre de ne pas tomber à côté de la plaque : tout le monde en porte ! Et si votre maman est trop timide pour les mettre en public, elle pourra toujours les utiliser pour faire exploser les couleurs une fois de retour à la maison ou le week-end, tout en gardant ses pieds bien au chaud. De plus, les packs cadeaux sont très jolis… Même plus besoin de prévoir un emballage !