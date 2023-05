Un smartphone à moins de 150 € avec double sim, 64 Go de mémoire et appareil photo ultra HD ? C’est possible sur cet e-commerce !

Non seulement il s’agit d’un prix très bas de manière générale pour un smartphone de cette qualité, mais surtout, c’est moins cher que chez les autres revendeurs : MediaMarkt le propose à 159 € dans le cadre d’une promotion temporaire (hors promo, il est habituellement à 185 €) ; Vanden Borre le propose également à 159 € et Bol.com à 152,55 €. Vous économisez donc jusqu’à 12 € sur un smartphone qui vous fait déjà bénéficier d’un excellent rapport qualité/prix.

L’Oppo A17

Au niveau de l’écran, l’Oppo A17 vous offre un 6,6 pouces, qui fait 1600 x 720 pixels. Son système d’exploitation est le système Android 12 et sa capacité de stockage de 64 Go, mais celle-ci est extensible jusqu’à 1 To via l’ajout d’une carte mémoire (MicroSH ou MicroSDHC). La mémoire vive, quant à elle, est de 4 Go. Prenez des photos de qualité grâce à l’appareil photo arrière de 50Mp (avec grand-angle et capteur de profondeur) et des selfies avec l’appareil photo avant de 2Mp. La résolution vidéo est de 1920 x 1080 pixels. Et, pour terminer, il y a une double sim : pratique si vous avez un numéro professionnel et un numéro privé !