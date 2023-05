Le puzzle 3000 pièces de la Basilique Saint-Pierre

©Amazon

Ce puzzle de 3000 pièces réservé aux experts et expertes est affiché à 68,96 € sur le site de la Fnac, alors qu’Amazon, grâce à un prix habituellement plus bas et une promotion temporaire, l’offre pour seulement 37,72 €. De plus, le puzzle n’est plus disponible sur le site Ravensburger : c’est une des dernières occasions de l’ajouter à votre collection !

Le puzzle adulte 2000 pièces de Demelsa Haughton : L’Avenue des romans

©Amazon

Ce puzzle très poétique et qui invite à la réflexion et l’apaisement est proposé au prix de 33,90 € sur le site de Ravensburger et, pourtant, ne vous coûtera que 27,18 € sur Amazon. Les dimensions du puzzle sont de 98 cm et 75 cm.

Le puzzle 1000 pièces Pokémon pour adulte et adolescents

©Amazon

Ce puzzle de 1000 pièces fait partie de la collection Challenge. Sur Amazon, il coûte seulement 12,99 € alors qu’il est à 18 € sur le site de Ravensburger. Ses grandes dimensions (70 x 50 cm) permettent qu’une fois terminé, il peut être accroché comme décoration sur un mur. Partez pour une folle aventure avec Pikachu, Salamèche et Bulbizarre !

Les autres puzzles pour adultes, adolescents et enfants

Et il y en a bien d’autres : nous vous recommandons de jeter un coup d’œil à toutes les propositions de puzzle Ravensburger pour adulte et adolescent sur Amazon. N’oubliez pas de comparer avec les prix du site officiel de Ravensburger pour être sûr et sûre de faire une bonne affaire.