Cette veste légère disponible en 27 modèles colorés et fleuris fait le buzz sur Amazon… Et à 11 € le bomber, on aurait tort de se priver !

La veste légère LootenKun

La veste Lootenkun est lavable à la main et en machine. Elle est composée de polyester.

Nous n’avons pas trouvé d’autres e-commerces qui vendent la marque LootenKun et il n’y a pas encore d’évaluation disponible sur Amazon. Néanmoins, sur les autres vêtements vendus par la marque sur la plateforme, les notes sont généralement au-dessus de 4/5. On peut donc estimer que la marque est de qualité… Et vu le nombre de ces bombers achetés actuellement, il est plus que probable qu’ils soient à la fois beaux et qualitatifs !