Le Jeans Levi’s 512 en promo sur Amazon est proposé à 109,95 € sur le site officiel de Levi’s. C’est pourquoi vous ne devez absolument pas rater l’offre d’Amazon : 40 € pour un 512 original ! Vous faites une économie de plus de 69,95 € … De quoi s’acheter un jeans et demi supplémentaire ! Au niveau design, ce modèle est le juste milieu entre coupe ajustée et coupe fuselée. Il est confortable, notamment grâce à la technologie Levi’s Flex, et facile à porter. La célèbre étiquette “Two horse pull” est cousue à l’arrière de votre pantalon et les rivets en cuivre, typique de la marque, garantissent la robustesse de votre jeans !

Le saviez-vous ? Deux anecdotes à savoir sur la marque Levi’s !

Selon un article de French Morning, Levi Strauss, le fondateur de la marque, n’a jamais porté le modèle 501, un des produits emblématiques de la marque qu’il avait conçu pour la classe ouvrière de l’époque. En outre, dans les années quatre-vingt, Levi’s est l’une des premières entreprises américaines à apporter publiquement son soutien à la communauté LGBTQI +, durement touchée par l’épidémie de SIDA : elle fait d’ailleurs des dons généreux à la première clinique spécialisée de l’époque, alors située à San Francisco.