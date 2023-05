Les aspirateurs robots IRobot, leader du marché, sont en méga promotion (-43 %) sur cet e-commerce : profitez-en sans plus tarder !

L’IRobot Braava Jet : le robot nettoyeur dernier cri à -43 %

©Amazon

L'iRobot Braava Jet M6134 est un robot laveur de sol qui vous permet de nettoyer efficacement et rapidement votre maison. Avec un poids de 2,2 kg et des dimensions passe-partout (50 x 13 x 39 cm), il est facile à utiliser et à ranger. Ce robot utilise une lingette humide ou une lingette sèche pour nettoyer en profondeur tous les types de sols (parquet, moquette, carrelage, vinyle, etc.). Grâce à sa fonction de lavage ou balayage à sec, il est idéal pour nettoyer votre maison en fonction de vos besoins. Avec sa compatibilité avec les assistants vocaux et la possibilité de programmer sa recharge et la reprise du travail, le iRobot Braava Jet M6134 s’intégrera parfaitement dans une maison connectée. Grâce à la belle promo Amazon de -43 %, cet appareil est un investissement abordable qui vous permettra de profiter d’un intérieur toujours propre et nettoyé sans effort. Côté concurrence, l’appareil est beaucoup plus cher : Krëfel, Vanden borre et MediaMarkt le vendent à 529 €, soit 129 € plus cher qu’Amazon.

l’IRobot Roomba Combo deux-en-un : un robot aspirateur laveur abordable à -22 %

©Amazon

Le iRobot Roomba Combo combine les fonctions d’aspirateur et de laveur. Il dispose d’une navigation ciblée et logique pour un nettoyage personnalisé, ainsi que d’une aspiration puissante pour ramasser la saleté et les débris sur les tapis et les sols. Le Roomba Combo est également connecté en Wi-Fi et compatible avec les assistants vocaux pour un contrôle facile à distance. 3 modes de lavage vous sont proposés, de sorte que vous puissiez avoir un lavage et nettoyage personnalisé en fonction de vos besoins. Si vous avez un animal de compagnie, l’option “ramassage de poils d’animaux” vous satisfera entièrement.

La totale : le robot autonome Roomba J7 + et sa station d’accueil à -33 %

©Amazon

Le Roomba J7 + est véritablement autonome : il détecte parfaitement les obstacles (et évite ainsi les câbles, les chaussures, etc.), il vide seul son bac lorsque celui-ci est plein et se connecte seul lorsqu’il est à court de batterie. Il est donc parfait pour un nettoyage quotidien de votre chez-vous. En outre, l’acheter à -33 % sur Amazon est une vraie bonne affaire puisque les autres e-commerces, comme Vanden Borre, Coolblue ou MediaMarkt, le vendent à un prix allant de 819 € à 999 €.