Comment choisir son imprimante PC ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures imprimantes

Notre top 5 des imprimantes PC

L’imprimante la plus polyvalente : Pixma TS5351 de Canon

Cette imprimante Pixma TS5351 de Canon est à la fois compacte et polyvalente.

Elle affiche un look contemporain et reste facile à utiliser. Elle dispose d’un mode recto-verso automatique et elle est assez silencieuse. Cette imprimante Canon séduit les plus créatifs qui peuvent profiter des fonctions Easy-PhotoPrint Editor et Creative Park. L’imprimante est dotée d’une connectivité sans fil et assure une bonne qualité d’impression sur du papier photo.

L’imprimante de qualité professionnelle : MFC-L3750CDW de Brother

La MFC-L3750CDW de Brother est une imprimante laser qui offre des impressions de qualité professionnelle. Sa résolution d’impression maximale de 600 x 2400 dpi en est une preuve. Imposante avec ses 25 kg, cette imprimante cumule les avantages. Elle fonctionne avec des toners et réalise donc beaucoup plus d’impressions qu’un modèle utilisant des cartouches. La vitesse d’impression est extrêmement rapide et peut atteindre 24 pages par minute. L’impression recto-verso est automatique et l’imprimante se contrôle grâce à un écran tactile. La MFC-L3750CDW de Brother est destinée à imprimer des milliers de pages par mois. Facile à configurer, cette imprimante peut être connectée à une grande quantité de périphériques.

Le meilleur rapport qualité/prix : Epson – EcoTank ET-2820

L’imprimante EcoTank ET-2820 d’Epson est un modèle multifonction jet d’encre qui permet de réaliser de nombreuses économies sur les coûts d’impression. Elle ne fonctionne ni avec des cartouches ni avec des toners mais avec des bouteilles d’encre haute capacité. Cette imprimante EcoTank Epson assure une impression simple mais de grande qualité. Elle possède plusieurs fonctionnalités, notamment un écran tactile couleur, une impression recto-verso et un fax. Sa vitesse d’impression peut atteindre 15,5 pages par minute, ce qui en fait une imprimante idéale pour répondre aux gros volumes d’impression.

La meilleure imprimante au format compact : DeskJet 3760 d’HP

Cette imprimante DeskJet 3760 d’HP est considérée comme la meilleure imprimante tout-en-un au format compact. Son format mini lui permet d’être installée partout, y compris dans les petits espaces. Elle intègre un scanner et peut ainsi numériser, copier et imprimer des documents en toute simplicité. Compatible avec les téléphones et les tablettes, l’imprimante DeskJet 3760 d’HP peut se brancher grâce au port USB fourni ou directement grâce au Wi-Fi. Elle est abordable financièrement et convient à une utilisation familiale. Petit plus : la configuration est très simple à réaliser.

La moins chère : Deskjet 2720 d’HP

Pour ceux qui cherchent une imprimante pas chère à utiliser de façon occasionnelle (jusqu’à 100 pages A4 par mois), la Deskjet 2720 d’HP est parfaite. Il s’agit d’une imprimante multifonction à jet d’encre qui utilise des cartouches. Il s’agit d’une imprimante très basique qui s’actionne grâce à des boutons (pas d’écran tactile).

Comment choisir son imprimante PC ?

Choisir son imprimante PC peut devenir un véritable casse-tête car de nombreux modèles, et surtout types d’imprimante, sont proposés sur le marché. Certains critères aident à y voir plus clair et à trouver la meilleure imprimante en fonction de ses besoins.