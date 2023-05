Vous aimez la marque Levi’s, célèbre pour ses vêtements de qualité ? C’est le moment de vous précipiter sur cette occasion. De nombreux modèles de t-shirts Levi’s sont en promotion, parfois jusqu’à -40 % sur Amazon.

3 modèles de t-shirts Levi’s en promotion

Ce t-shirt, au grand logo Levi’s entouré de deux bandes, l’une rouge et l’autre bleue, est proposé au prix de 17,95 € sur Amazon, grâce à une promotion de -40 %. Est-ce une bonne affaire ? Sans aucun doute, puisque le même modèle est à 29,95 € sur le site officiel de Levi’s.

©Amazon

De même, le t-shirt Perfect – un basique qu’il est toujours bon d’avoir dans sa garde-robe et qui se prête tant à une sortie entre amis et amies, qu’à une journée de bureau – est à -36 % sur Amazon, soit 16,03 €. Si l’on regarde le même modèle sur le site de Levi’s, il est presque 9 € plus cher !

©Amazon

Enfin, le t-shirt avec col en V, avec un tout petit logo en haut à gauche, est à seulement 21,25 € (-15 %) alors qu’il est officiellement à 24,95 €. Une réduction de 3,70 €, donc : il n’y a pas de petit profit !

La marque Levi’s

La marque Levi’s, emblématique de l’univers du denim, a été créée en 1853 par Levi Strauss, un émigré bavarois installé à San Francisco. À l’époque, la marque se concentrait sur la production de vêtements robustes destinés aux travailleurs de l’ouest américain. En 1873, Levi’s et son partenaire Jacob Davis ont conçu un pantalon en denim renforcé par des rivets en cuivre aux points de tension, qui est devenu plus tard le célèbre jean 501, symbole de la marque. Au fil des ans, la marque a su s’adapter aux évolutions de la mode et de la société, en proposant notamment des collections pour femmes, des jeans stretch et une ligne écologique. Aujourd’hui, Levi’s est considérée comme l’une des marques de denim les plus emblématiques et les plus appréciées dans le monde entier.