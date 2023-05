Comment choisir son aspirateur-robot ? Nos conseils et notre top 6 des meilleurs aspirateurs autonomes

Notre top 6 des aspirateurs-robots

À lire aussi

Le leader du marché mondial : le IRobot

Nous vous proposons ici un modèle particulier du IRobot : le Roomba J7+ avec sa station d'autovidage.

©Amazon

Le Roomba J7 + est véritablement autonome : il détecte parfaitement les obstacles (et évite ainsi les câbles, les chaussures, etc.), il vide seul son bac lorsque celui-ci est plein et se connecte seul lorsqu’il est à court de batterie. Il est donc idéal pour un nettoyage quotidien de votre chez-vous. De plus, vous pouvez opter pour un nettoyage classique de tout l'étage, d'une seule pièce ou même d'un seul emplacement (par exemple, devant la porte d'entrée). Le robot aspire parfaitement les poils d'animaux et sa brosse verticale permet de nettoyer correctement dans les moindres recoins.

À lire aussi

L’aspirateur-robot au meilleur rapport qualité/prix : le Dreame D9 Max

©Amazon

L’appareil Dreame D9 Max est un choix judicieux pour celles et ceux qui cherchent un aspirateur-robot performant à un prix raisonnable. Avec sa cartographie intelligente, il évite les obstacles. Ce robot convient aux propriétaires d’animaux domestiques : grâce à sa puissance d’aspiration très élevée (4 000 Pa), les poils d’animaux ne lui résistent pas. Le robot-aspirateur Dreame D9 Max dispose aussi d’une autonomie de 150 minutes et d’un réservoir à poussière de 570 ml. Vous pouvez le contrôler à distance ou le programmer à votre convenance via son application. Une fois connecté à Alexa ou Google, il répond instantanément à votre voix.

L’aspirateur-robot le moins cher : le Enfy Anker

©Amazon

Si vous cherchez un aspirateur-robot pas cher, le robot Enfy Anker est une excellente option. Avec une autonomie de 100 minutes, il est capable de nettoyer de grandes surfaces en une seule charge. Il est aussi le plus silencieux de notre sélection (son niveau sonore s’élève à seulement 55 dB). L’aspirateur Enfy Anker est ultra-fin (72 mm), ce qui le rend très pratique pour aller dénicher les saletés qui se glissent sous les meubles. Il présente une puissance d’aspiration de 1 300 Pa qui augmente automatiquement en 1.5 secondes sur les surfaces plus difficiles à nettoyer (Technologie BoostIQ).

Le multifonctions : le robot-aspirateur-laveur Ecovacs Deebot T9

©Amazon

Si vous êtes en quête d’un aspirateur-robot complet, l’aspirateur Ecovacs Deebot T9 est idéal. Avec une puissance d’aspiration de 3 000 Pa, il bénéficie d’une autonomie de 175 minutes. Cet appareil électroménager est équipé du système de nettoyage Ozmo Pro. Cette technologie permet à la serpillière de se déplacer et d’effectuer 480 vibrations par minute. Le robot nettoyeur Ecovac Deboot ne se contente pas d’astiquer : vous pouvez aussi activer sa fonction désodorisante pour diffuser un doux parfum dans toutes vos pièces.

Le plus intelligent : l’aspirateur robot Samsung Jet Bot AI +

©Amazon

Le Samsung JetBot AI + est un robot intelligent haut de gamme doté de la technologie Jet Bot : il est capable d’identifier le type de surface (tapis, parquet, carrelage, vinyle, etc.), mais aussi la quantité de poussière. Il ajuste ensuite automatiquement sa puissance d’aspiration pour un nettoyage précis et efficace. Avec une autonomie de 90 minutes et un réservoir de 200 ml, l'aspirateur électrique Samsung JetBot effectue sa vidange lui-même, automatiquement. L’avantage considérable de la marque Samsung est la longue disponibilité de ces pièces (10 ans).

L’aspirateur-robot le plus performant : le Roborock Q7 Max

©Amazon

L’appareil Roborock Q7 Max est un aspirateur-robot capable de nettoyer toutes les surfaces : les sols durs, les tapis et moquettes, et même les murs. Doté d’une aspiration de 4 200 Pa, c’est le plus puissant de cette sélection. Il bénéficie d’une autonomie de 180 minutes et d’un réservoir à poussière de 2,5 litres. L’aspirateur nettoyeur Roborock a également la capacité de se vidanger tout seul.

Comment choisir son aspirateur-robot ?

Voici quelques conseils pour vous aider à choisir le meilleur aspirateur-robot en fonction de vos besoins :

Le système de navigation : certaines technologies permettent aux aspirateurs d’éviter les obstacles et les escaliers. Elles peuvent également cartographier l’espace pour détecter toutes les poussières et les recoins. Certains robots sont aussi capables d’identifier les types de sols et d’adapter leur système de nettoyage en fonction.

La puissance d’aspiration : choisissez un aspirateur-robot avec une puissance d’aspiration élevée, en particulier si vous possédez des animaux domestiques ou des tapis.

L’autonomie de la batterie : vous devriez choisir un aspirateur robot avec une batterie qui dure suffisamment longtemps. Elle doit permettre idéalement de nettoyer votre logement entièrement d’une seule traite afin de ne pas avoir à recharger l’appareil au beau milieu d’une session de ménage.

La capacité du réservoir à poussière : elle détermine la quantité de poussière et de saleté que l’aspirateur peut collecter avant d’avoir besoin d’être vidé.

La connectivité : certains aspirateurs robots peuvent être contrôlés via une application sur votre téléphone ou encore une commande vocale (Alexa/Google Home ou Siri), ce qui peut être encore plus confortable.

La marque : il est important de choisir une marque réputée pour vous assurer d’obtenir un produit de qualité, mais aussi pour bénéficier de pièces de rechange si nécessaire.

Le prix : le budget est évidemment un facteur important à considérer. Il ne doit cependant pas être le seul critère de décision.

Un aspirateur-robot est un investissement judicieux pour toutes celles et ceux qui cherchent à gagner du temps et à simplifier leur vie quotidienne. Pour définir le meilleur aspirateur-robot, choisissez celui qui répond le mieux à vos besoins parmi notre top 5.