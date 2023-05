L’ensemble de sport PSG pour enfant ou adulte à moins de 22 €

©Amazon

Meilleures ventes actuelles d’Amazon dans la catégorie des fans de sport et des vêtements de football, cet ensemble qui contient un maillot, un short et des chaussettes ravira les fans du PSG… Et à moins de 22 €, un tel ensemble est toujours une bonne affaire !

Le Levi’s 512 à 40 € : oui, définitivement oui !!!

Le Jeans Levi’s 512 en promo sur Amazon est proposé à 109,95 € sur le site officiel de Levi’s. C’est pourquoi vous ne devez absolument pas rater l’offre d’Amazon : 40 € pour un 512 original ! Vous faites une économie de plus de 69,95 € ! Ce modèle de Levi’s offre une coupe moderne et facile à porter. La technologie Levi’s Flex vous offre un maximum de confort.

À lire aussi

Le casque Soundcore by Anker Space à -30 % : une bonne affaire !

©Amazon

Ce casque qui réduit jusqu’à 98 % des bruits lorsque vous écoutez votre musique est en promotion à 104,49 € sur Amazon, alors qu’il est affiché à 157,68 € sur Fnac, 148,95 € sur Gomibo et 124,95 € sur Bol. C’est donc l’occasion de vous offrir ce casque qui offre jusqu’à 50 heures d’autonomie. Vous pouvez choisir entre 5 niveaux de réduction de bruit via l’application, pour que la technologie s’adapte parfaitement à votre activité et vos besoins – si vous ne choisissez pas manuellement, le casque choisira la meilleure option pour vous.

L’IRobot Braava Jet qui aspire et lave à l’eau à -43 % : excellente affaire !

L’iRobot Braava Jet M6134 est un robot laveur de sol qui vous permet de nettoyer efficacement votre maison… Le tout sans vous fatiguer, puisqu’il s’occupe de tout, tout seul ! Bien sûr, l’acheter est un petit investissement puisque, avec la promotion Amazon, il est à 399,90 € (plutôt qu’à 699,99 €). Mais c’est une excellente affaire, puisque, niveau concurrence, il est vraiment plus cher : Krëfel, Vanden borre et MediaMarkt le vendent à 529 €, soit 129 € plus cher qu’Amazon. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil : d’autres modèles (moins chers) sont en promotion.

À lire aussi

L’étagère de 12 bouteilles de vin à -22 % : clairement !

©Amazon

Ce beau support à bouteille de vin en bois est en réduction à 21,45 € sur Amazon, alors qu’il est à 33,90 € sur le site officiel de la marque Relaxdays. Ce petit meuble de rangement est fait en noyer et comporte 3 étagères de 4 bouteilles. Joli et simple, il ira parfaitement sur votre plan de travail, dans votre cuisine, ou sur un meuble dans le salon, par exemple.

Le lot de 6 boxers Danish Endurance à -24 % : oui !

Amazon annonce une réduction qui va jusqu’à -24 % sur ces packs de sous-vêtements Danish, ce qui revient à un prix de 35,48 € pour 6 sous-vêtements. Vous pouvez choisir entre plusieurs lots : soit tous des boxers noirs ou blancs, soit un mix de noirs/blancs et de colorés. Sur le site officiel de Danish Endurance, le même pack est à 45,95 € et, au niveau de la concurrence, on retrouve par exemple Zalando, qui demande 42,95 €. Bref, c’est une vraie promotion qu’Amazon vous propose ici. Ces caleçons sont fabriqués au Danemark et sont en coton respirant. Ils sont légers, doux et respirants. Mieux, la marque vous garantit un remplacement la première année suivant l’achat si votre boxer venait à se trouer !

Des talkies-walkies à -25 % : sans doute…

©Amazon

Ces talkies-walkies sont à seulement 49,35 € dans le cadre de cette offre flash. Une bonne affaire ? Difficile de comparer, la marque n’est pas disponible dans les e-commerces habituels. Néanmoins, ils sont disponibles sur Prepshop et sur Walkie-Talkie à 54,95 €. Les talkies-walkies sont étanches et rechargeables. Ils fonctionnent avec des piles (rechargeables, qui sont comprises dans le pack, ou pas) ou en étant rechargés par USB. 16 canaux sont disponibles et vous pouvez communiquer jusqu’à presque 5 km de distance en zone ouverte.

Les adilettes à moins de 14 € : ne ratez pas la promotion !

Une énorme promotion également sur les Adilettes d’Adidas, puisqu’Amazon les vend à partir de 13,80 € (dans certaines tailles et certains coloris), alors que le site officiel Adidas en demande 23 €, La Redoute 40 €, Zalando 22,95 € et Décathlon, 20 €. Ces tongs sont confortables et se portent aussi bien chez vous qu’à la piscine.

À lire aussi

Le sérum antirides de l’Oréal à moins de 20 € : une bonne affaire !

Amazon propose le sérum antirides de l’Oréal Paris à seulement 19,20 €… Et c’est une bonne affaire ! En effet, Zalando le propose à 20,45 €, Newpharma à 24,01 € et Kruidvat à 23,99 €, par exemple. Vous économisez donc jusqu’à 4,79 € en passant par Amazon. Ce sérum antirides offre une réhydratation intense de votre visage et vous garantit une peau plus souple et plus lisse, avec des rides visiblement réduites, dès une semaine d’utilisation, grâce à sa composition qui contient notamment 1,5 % d’acide hyaluronique.

À lire aussi

Les Crocs à moins de 23 € : une vraie réduction !

Première vente de la catégorie “mules et sabots femme”, les Crocs sont proposées à 22,49 € sur Amazon, alors qu’elles coûtent 38,49 € en promotion sur le site officiel de Crocs et entre 30,99 € et 49,94 € sur Zalando. Bref, vous pouvez vous acheter un classique au meilleur prix les yeux fermés !