La Forerunner 245 en promo : une excellente affaire

Outre le fait que la Forerunner 245 est une montre complète, polyvalente et de grande qualité, cette offre est une très belle occasion. En effet, sur les autres e-commerces, le prix de la montre va de 210 € sur Decathlon à 250 € sur Coolblue. Sur le site officiel de Garmin, vous l’obtenez pour 219,99 €. Bref, l’offre à 185,99 € d’Amazon est une vraie promotion qui fait la différence face à la concurrence !

La montre Garmin Forerunner 245

©Amazon

Les utilisatrices et utilisateurs de cette montre connectée GPS et de course à pied aiment ses fonctionnalités d’analyse de performance, notamment la surveillance du rythme cardiaque, de la distance parcourue et de la cadence. Elles et ils apprécient également la longue autonomie de la batterie, ainsi que les entraînements adaptatifs gratuits offerts par Garmin Coach pour les aider à atteindre leurs objectifs de course. La montre est décrite comme facile à utiliser, légère et confortable à porter. Seul point négatif, certaines utilisatrices et utilisateurs estiment que le tracé des activités n’est parfois pas assez précis. Cela dit, dans l’immense majorité des cas, les acheteuses et acheteurs sont satisfaits : la montre a d’ailleurs une note de 4,7/5 sur Amazon, avec 4 585 évaluations.

Caractéristique de la montre Garmin Forerunner 245