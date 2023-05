Procurez-vous un robot-aspirateur IRobot, la marque leader sur le marché, pour un prix défiant toute concurrence !

À lire aussi

L’IRobot Braava Jet : le robot nettoyeur dernier cri à -43 %

Le iRobot Braava Jet M6134 est un robot laveur de sol très performant qui peut rapidement et facilement nettoyer votre maison. Il est compact avec un poids de 2,2 kg et des dimensions de 50 x 13 x 39 cm, ce qui facilite son utilisation et son rangement. Ce robot est équipé de lingettes humides ou sèches pour aspirer et nettoyer efficacement tous les types de sols (parquet, moquette, carrelage, vinyle, etc.). Vous pouvez choisir entre la fonction de lavage ou de balayage à sec en fonction de vos besoins de nettoyage. Le iRobot Braava Jet M6134 est également compatible avec les assistants vocaux et peut être programmé pour recharger et reprendre automatiquement le nettoyage. Si vous cherchez un appareil abordable pour maintenir votre maison propre et ordonnée, la promotion actuelle de 43% chez Amazon est une excellente occasion à ne pas manquer. La concurrence, comme Krëfel, Vanden borre et MediaMarkt, vendent l'appareil pour 529 €, soit 129 € de plus que le prix actuel chez Amazon.

l’IRobot Roomba Combo deux-en-un : un robot aspirateur laveur abordable à -22 %

Le iRobot Roomba Combo est un appareil 2-en-1 combinant les fonctions d’aspirateur et de laveur. Grâce à sa navigation ciblée et logique, il est capable de nettoyer votre maison aux endroits précis où vous le souhaitez, tout en fournissant une puissante aspiration pour éliminer la saleté et les débris sur les tapis et les sols. Vous pouvez facilement contrôler le Roomba Combo à distance grâce à sa connectivité Wi-Fi et sa compatibilité avec les assistants vocaux. Choisissez parmi 3 modes de lavage pour un nettoyage personnalisé en fonction de vos besoins. Si vous êtes propriétaire d'un animal de compagnie, l'option "ramassage de poils d'animaux" sera un atout majeur pour garder votre maison propre et sans poils.

La totale : le robot autonome Roomba J7 + et sa station d’accueil à -33 %

Le Roomba J7+ offre une autonomie optimale, car il est capable de détecter les obstacles, tels que les câbles et les chaussures, et d'éviter les collisions. Il est également doté d'une fonctionnalité de vidage automatique de son bac lorsqu'il est plein et se recharge de manière autonome lorsqu'il est à court de batterie, ce qui le rend parfait pour un nettoyage quotidien sans avoir à y penser. Profitez d'une réduction de 33% en l'achetant sur Amazon : en effet, son prix est nettement plus élevé chez d'autres e-commerçants tels que Vanden Borre, Coolblue et MediaMarkt, où il est vendu entre 819 € et 999 €.