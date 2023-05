Est-ce une bonne affaire ?

Nous n’avons trouvé que Zalando qui propose cette marque : les 6 boxers y sont à 34,99 €. Amazon vous offre le double pour moins de 5 € supplémentaires !

Les boxers FM London

Lot de 12 boxers ©Amazon

Différents lots de boxers en promotion sont proposés : soit toutes des couleurs différentes, soit tous des boxers noirs, soit un trio de blanc/gris/noir, etc. Vous trouverez forcément un pack qui convient à vos goûts et vos envies.

Les caleçons boxers sont en coton respirant, sans couture, doux et légers. De cette manière, la marque vous garantit un véritable confort tout au long de la journée. De plus, la coupe classique avec stretch quadridirectionnel et la ceinture élastique vous permettent une grande liberté de mouvement.

Le saviez-vous ?

Le boxer est un sous-vêtement pour homme qui est plus long qu’un slip et qui descend sur le haut des cuisses. Contrairement au caleçon, qui est large et flottant, le boxer offre à l’homme un maintien similaire au slip. Le boxer est donc un compromis entre le slip et le caleçon. Ce sous-vêtement, qui fait son apparition au début des années 90, est rapidement propulsé sur le devant de la scène par les grandes marques qui en font un objet de mode incontournable en quelques mois seulement. Grâce au logo que les marques apposent sur l’élastique, combiné à la mode du sagging, le boxer devient rapidement un incontournable pour toutes les personnes qui veulent avoir du style.