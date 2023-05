À lire aussi

La Garmin Enduro Solar Titane

©i-run.be

La montre Garmin Enduro Solar Titane est une montre de sport conçue pour les aventurières et aventuriers. Elle offre un suivi précis de la fréquence cardiaque, quantifie l’intensité de l’effort et aide à gérer les réserves d’énergie grâce au moniteur Body Battery. Un oxymètre de pouls mesure l’absorption de l’oxygène dans le corps pour évaluer l’acclimatation à l’altitude et la qualité du sommeil.

Polyvalente, elle prend en compte de nombreuses disciplines comme la course à pied, le cyclisme, la natation et le golf, avec des profils de sport spécifiques pour chaque activité. Elle est également équipée d’un système de navigation fiable (elle cumule les systèmes satellites GPS, Glonass et Galileo) et de fonctionnalités de sécurité telles que la détection automatique d’incident et le suivi en temps réel.

Enfin, elle dispose d’une impressionnante autonomie allant jusqu’à 80 heures avec le GPS actif, qui peut être prolongée grâce à l’énergie solaire (grâce au verre Powerglass). Cela dit, vous pouvez aller jusqu’à 300 heures d’autonomie si vous utilisez l’option “Ultratrac” et lorsque vous l’utilisez de façon “normale”, au jour le jour, vous pouvez compter sur 65 jours sans recharge.