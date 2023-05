Un pot de confiture estampillé d’un petit message personnalisé pour votre maman

©Confiture Parisienne

Le magasin Confiture Parisienne propose des pots de confiture aux saveurs aussi gourmandes qu’originales (framboise-macaron, châtaigne-poire, carotte-passion-vanille…), le tout dans un pot au design élégant… Et personnalisable. En effet, vous pouvez choisir ce qu’il sera marqué sur l’étiquette de votre confiture. N’hésitez pas à craquer en commandant toute sorte d’autres gourmandises qui sont proposées sur le site !

Le bonus des “bons plans de la DH” ? En encodant ce code promo : FETEDESMERES15, vous obtiendrez 15 % de réduction sur votre commande.

Un t-shirt rigolo ou tout doux, qui lui ira comme un gant

©La French Touch

La French Touch est un magasin qui propose de nombreux t-shirts personnalisés. Personnellement, on connaît beaucoup de maman à qui le t-shirt “Quand je bois, je deviens Céline Dion” ou “Céline Dion, sors de ce corps” irait parfaitement ! Si vous voulez un t-shirt plus mignon : “mère (veilleuse)” fera parfaitement l’affaire.

Le côté “bon plan de la DH” ? Avec le code FR20, vous obtenez 20 % de réduction sur votre commande.

Une activité en famille, avec un escape game urbain

©Coddy

La société Coddy est spécialisée dans l’organisation d’escape game urbain. Différentes villes sont disponibles, en Belgique (Anvers, Arlon, Durbuy, Bruxelles, Charleroi, Namur…) et en France, mais également au Portugal, au Luxembourg, en Suisse, en Italie, etc. Durant les 2 à 3 heures que durera le jeu, vous parcourrez la ville en long et en large, résoudrez des énigmes et relèverez des défis… Le tout en respectant le chrono ! Différents scénarios sont proposés, dont certains sont parfaitement adaptés aux plus petites et aux plus petits. L’occasion de passer un bon moment en famille et de découvrir une ville, tout en fêtant votre maman.

Le bon plan de la DH ? Certaines promotions sont proposées par Coddy si vous achetez plusieurs scénarios en même temps. De plus, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez immédiatement dans votre boîte mail un bon de 5 € de réduction sur votre première commande.