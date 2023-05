Un Levi’s 512 à 44 €, une bonne affaire ?

Oui, il s’agit clairement d’une excellente affaire, puisque le Jeans Levi’s 512 est proposé à 109,95 € sur le site officiel de Levi’s et à seulement 44 € sur Amazon. Avec cette offre, pour le prix d’un pantalon standard, vous recevez un jean de qualité d’une grande marque !

Le Levi’s 512 : un pantalon élégant et confortable

©Amazon

Au niveau design, ce modèle est le juste milieu entre coupe ajustée et coupe fuselée. Il est confortable, notamment grâce à la technologie Levi’s Flex, et facile à porter. La célèbre étiquette “Two horse pull” est cousue à l’arrière de votre pantalon et les rivets en cuivre, typique de la marque, garantissent la robustesse de votre jeans !