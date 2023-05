membre en cliquant sur “ Vous inscrire en tant queen cliquant sur “ rejoins-nous”, sur la page “adhésion”

Indiquer le code promo temporaire SHINE23 avant de payer.

Seule condition ? Vous devez avoir un panier d’achat de minimum 50 € (ce qui veut dire ne payer, au final, que 37,50 €, puisque vous bénéficierez alors de la réduction de 25 %).

Attention, ce code n’est valable qu’une fois par membre : soyez certain ou certaine d’avoir bien fait tous vos achats avant de valider la commande !

Des exemples d’articles en réduction

Grâce aux -25 %, vous obtenez, par exemple, les Nike Air Max 97 à 142,49 € au lieu de 189,99 €. Même les dernières sorties de la marque sont concernées : les Nike Air Max 270 sont à 119,99 € au lieu de 159,99 €, entre autres. Vous obtenez donc vos Nike Air Pegasus '89, Nike React Vision, Nike Downshifter 12, etc. à tout petit prix.

Et la meilleure nouvelle, c’est que la réduction s’applique aussi aux articles déjà en promotion. De ce fait, les Nike Air Max 90 Futura ne vous coûtent que 71,97 €, au lieu de 159,99 €.

Et nous ne vous parlons ici que des baskets, mais les shorts, survêtements, t-shirts et pantalons de sport sont également concernés, pour adulte et pour enfant.

Bref, une excellente affaire à ne pas louper !