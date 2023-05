Un cadeau pour les mamans qui aiment rire : un porte-clé rigolo

©Amazon

En effet, vous pouvez choisir d’offrir un petit cadeau avec une touche d’humour. Sur le porte-clés, il est inscrit “Maman, j’ai essayé de te trouver le meilleur des cadeaux mais hélas tu m’as déjà”. Cela pourrait faire rire votre maman et vous passeriez un chouette moment. N’hésitez pas à acheter une petite fleur (de saison) en plus de ce drôle de porte-clés !

Un cadeau pour maman qui aime le café ou le thé : un mug

©Amazon

Si votre maman est une adepte des tasses, il se pourrait bien que cette idée soit parfaite pour elle ! C’est un joli mug sur lequel il est inscrit : “Tu es la meilleure maman du monde entier” avec des jolis motifs tout autour de l’inscription. C’est un super cadeau, simple, dont votre maman utilisera certainement au quotidien !

Un coffret cadeau

©Amazon

Ce superbe coffret vous propose des fleurs de savons parfumées et une petite bougie parfumée emballées dans une boîte ronde. Dedans, vous y trouvez également un petit papier pour y écrire un joli mot. Ce serait un cadeau idéal pour permettre à votre maman de se relaxer après des journées difficiles !

Une idée cadeau pour les mamans qui aiment les bijoux

©Amazon

Ici, il s’agit d’une petite boîte qui contient deux compartiments. Le premier étant composé de 9 roses éternelles (qui signifient l’amour pour toujours) et le deuxième renfermant un bijou très mignon en forme de cœur. Il y a également une carte de vœux sur laquelle vous pourrez écrire un joli petit mot… Et bien sûr, votre maman pourra réutiliser la boîte pour autre chose.

Pour les mamans cheffe coq : une planche à couper personnalisée

©Amazon

Pour celles et ceux qui ont une maman qui est passionnée de cuisine, ce cadeau est peut-être une excellente idée. Il s’agit d’une planche à découper avec l’inscription “Pour la meilleure maman du monde” et avec un trou en forme de cœur coupé dans le bois. Inutile de vous dire qu’elle deviendra certainement l’une de ses planches à découper préférées !

Pour les mamans fans d’astrologie : le lot de 12 bougies parfumées

©Amazon

C’est un superbe lot, mais également une belle affaire si votre maman adore les bougies parfumées ! Elles ont toutes une odeur différente et un design bien particulier. En effet, les 12 bougies ont chacune un motif différent de signe astrologique qui leur donne un design très sympa mais aussi une deuxième utilité lorsque la bougie arrivera à son terme. Vous pourrez alors utiliser le pot comme petite boîte pour y ranger des bijoux, boucles d’oreilles et bien d’autres utilisations !

Pour les mamans romantiques : la rose éternelle sous cloche avec lumières LED

©Amazon

C’est un superbe cadeau intemporel qui sera parfait pour déclarer votre amour à votre maman. Tout est beau dans ce cadeau : même l’emballage dans lequel est livré le cadeau est magnifique. Votre rose est entouré d’un dôme en verre et sur un socle en bois noir qui lui confère de l’élégance. Grâce à la lumière chaude du LED, la rose a un aspect unique qui la sublime. De quoi rejouer la Belle et la Bête, mais sans les pétales qui tombent !

Le cadeau idéal pour maman frileuse : le plaid personnalisé

©Amazon

Amazon vous propose un plaid personnalisable avec vos photos familiales préférées. Le plaid est en molleton et réchauffera votre maman durant ses soirées TV ou lecture ! Un cadeau original… et utile !

Une maman aventureuse ? Le livre aventure pour y coller vos meilleures photos

©Amazon

C’est une idée très originale qui a en plus la particularité d’être faite par vos propres soins. Amazon vous propose un album photo dans lequel vous pourrez coller les plus belles photos que vous avez avec votre maman tout en écrivant des petits mots pour décrire la situation ou simplement y témoigner l’amour que vous avez pour elle. Cela vous demandera un peu plus de temps que les autres cadeaux mais rendra votre maman super heureuse !

Le coffret cadeau de la marque Satin Naturel

©Amazon

C’est un superbe coffret composé de 5 produits de soins différents. Le coffret contient de l’huile d’amande, de l’huile de jojoba, du beurre de karité, de l’huile de ricin et de l’huile d’argan. Votre maman n’aura plus qu’à appliquer ses huiles pour prendre soin de sa peau, de ses cheveux, de son corps. Sans oublier le design très élégant de la boîte qui contient les différents produits.