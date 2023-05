Créez-vous un compte : cliquez sur “connexion”, choisissez un compte à lier (Facebook, Gmail, Steam, Apple, etc. ou simplement avec votre adresse mail) et suivez les instructions

Faites une recherche “Sims” dans la barre de recherche et triez par “Prix : du moins élevé au plus élevé”

Les trois jeux gratuits sont les trois premiers de la liste : il suffit de les mettre dans votre panier, de valider ce dernier et les jeux seront à vous.

Pour y jouer, vous devez les télécharger sur votre ordinateur.

Les Sims 4

Découvrez un univers infini de possibilités avec Les Sims ! Créez des Sims uniques et personnalisés avec des apparences, des personnalités et des aspirations qui vous inspirent. Faites des choix qui influencent leur vie, de leur naissance à l’âge adulte, et donnez-leur des traits de caractère uniques et des ambitions incroyables.

Avec Les Sims, vous pouvez également concevoir la maison parfaite pour vos personnages en choisissant les meubles, en modifiant le terrain et en ajoutant des fonctionnalités telles que des piscines, des sous-sols et des jardins. Vous pouvez même démolir et reconstruire votre maison selon vos envies.

Explorez de nouveaux mondes animés et rencontrez de nouvelles communautés pour enrichir votre cercle social. Organisez des fêtes mémorables avec vos amis Sims ou découvrez de nouveaux passe-temps et compétences pour donner plus de profondeur à leur vie.

Vous pouvez également rejoindre une communauté de créateurs et partager vos créations avec d’autres joueurs. Utilisez la Galerie pour télécharger, aimer et commenter les Sims, maisons et pièces complètes que vous préférez. Avec Les Sims, le divertissement est infini et les possibilités sont infinies. Rejoignez la communauté, venez vous amuser !