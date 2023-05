Ces t-shirts Nike sont à 16 € seulement pendant quelques jours grâce à une action spéciale !

Les t-shirts Nike à 15 €

Certains modèles sont à 16 €, même si des dizaines d’autres sont à des prix réduits très intéressants. Par exemple, le t-shirt Dri-Fit Wild Run vous garantit thermorégulation et douceur pendant toutes vos séances de jogging, pour 16 €. Pour le même prix, le débardeur Nike Run Division, composé de coton et de polyester recyclé, vous garantit une excellente évacuation de la transpiration et une grande liberté de mouvement. Le logo est réfléchissant, pour encore plus de sécurité lors de vos runnings.

Les autres vêtements

Il n’y a pas que les t-shirts Nike qui sont en promotion. Vous trouverez également des prix intéressants sur les shorts, les brassières, les caleçons, les pulls, les leggings et tous les autres vêtements de la marque. Si vous aimez la marque au Swoosh, c’est le moment d’en profiter.